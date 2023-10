Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental... par Ezzedine El Mestiri !

Éclairer avec des arbres lumineux • À Strasbourg, la start-up Woodlight propose des arbres lumineux qui pourront servir d’éclairage, sans utiliser d’électricité. Compléter les éclairages, tout en dépolluant avec l’appui du phénomène de bioluminescence qui est présent dans la nature, par exemple chez les lucioles. La commercialisation de ces plantes débutera en 2025. La start-up veut à la fois proposer un système d’éclairage plus écologique, tout en encourageant la plantation d’arbres dans les zones urbaines. La lumière générée par ce phénomène biologique ne dépassera pas celle que génère un lampadaire.

Des microplastiques dans les nuages ! • Pour la première fois, des scientifiques alertent sur la présence des microplastiques dans les nuages ! L’étude japonaise, publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters a identifié, grâce à des techniques d’imagerie, neuf différents types de polymères et un de caoutchouc dans les microplastiques transportés dans l’air. Lorsque ces microplastiques atteignent la partie supérieure de l’atmosphère, et sont exposés aux ultraviolets du soleil, ils se dégradent, ce qui relâche des gaz à effet de serre. Mais nous ignorons ce que leur présence pourrait modifier gravement dans le climat !

L’arbre de la vie menacé ! • L’étude, publiée dans la revue PNAS vient de recenser l’extinction de 73 genres. Les auteurs se sont notamment appuyés sur les listes d’espèces éteintes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Sur environ 5 400 genres (comprenant 34 600 espèces), 73 d’entre eux s’étaient éteints ces 500 dernières années. En premier lieu des oiseaux, suivis de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. Cette disparition provoque la perte de branches entières de « l’arbre de la vie ». Et c’est la menace d’une sixième extinction de masse qui guette l’humanité ! La cause de ces extinctions réside dans la multiplication des activités humaines, qui détruisent des habitats et des lieux pour les vivants. N’oublions pas que la crise de la biodiversité, souvent mal connue du grand public, est aussi grave que le changement climatique.

Le droit inaliénable des indigènes • Grand triomphe pour les indigènes au Brésil qui viennent de remporter un procès crucial pour la sauvegarde de leurs terres. La décision de la Cour suprême constitue un vrai tournant dans le droit des peuples autochtones à la terre. Elle génère également des conséquences importantes pour la préservation de l’environnement. La Cour suprême a conforté, le droit des indigènes sur leurs terres, en déclarant inconstitutionnelle la thèse du « cadre temporel », qui propose de ne reconnaître comme terres revenant de droit aux autochtones que celles qu’ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution, en 1988. Aujourd’hui, grâce à cette victoire judiciaire, les autochtones pourraient récupérer certains territoires dont ils en avaient été expulsés, notamment sous la dernière dictature militaire (1964-1985).

crédits : shutterstock