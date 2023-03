Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Un nouveau label anti-gaspillage • Le gouvernement vient de lancer un nouveau label national « anti-gaspillage alimentaire » qui vise à distinguer les acteurs de la chaîne alimentaire qui réduisent sensiblement leur gaspillage. Le premier secteur concerné est la distribution, les grossistes et les métiers de bouche (boucherie, boulangerie, primeur, etc.), dont les magasins et établissements pourront être labellisés individuellement grâce à des critères exigeants. Ces professionnels pourront apposer sur leur devanture le logo du label qui sera assorti d’une étoile pour l’engagement dans la démarche, de deux étoiles pour la maîtrise et de trois étoiles pour l’exemplarité en fonction des pratiques mises en place pour lutter contre le gaspillage. Rappelons que chaque année en France, près de 9 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées.

2 milliards d’objets entassés dans nos placards ! • Selon une récente étude Ipsos menée pour la plate-forme de commerce en ligne eBay environ 36 objets par personne seraient entassés dans nos placards, près de 2 milliards au total. 46 % des Français reconnaissent posséder plus de 25 objets dont ils ne se servent plus et qu’ils pourraient revendre. La conjoncture économique nous pousse de plus en plus à faire le tri et à revendre en ligne des objets inutilisés : 79 % des sondés sont susceptibles de vendre davantage cette année en raison de l’inflation, et 73% d’entre eux pensent acheter des objets de seconde main pour la même raison. Les gains de ces ventes sont utilisés pour améliorer le quotidien. Se débarrasser d’objets inutilisés peut aussi être l’occasion d’un geste solidaire sous forme de don sur des plates-formes comme Geev, Donnons.org, ou encore Leboncoin.

Chimie : encore un effort sur les combustibles fossiles ! • Une coalition d’investisseurs de plusieurs milliards de dollars, coordonnée par l’ONG d’investissement responsable ShareAction vient de publier une déclaration commune qui cible les 13 plus grandes entreprises chimiques d’Europe afin de respecter les politiques climatiques auxquelles beaucoup se sont publiquement engagées. « Il est temps que l’industrie chimique européenne transforme les engagements de haut niveau en actes concrets et définisse clairement la manière dont elle va faire la transition et transformer l’industrie de la dépendance aux combustibles fossiles nocifs pour le climat vers des sources d’énergie plus propres et plus vertes ». Cet appel recommande également aux entreprises de modifier la composition de leurs matières premières dans les processus de production, afin qu’elles soient faites de matériaux neutres en émissions, au lieu de combustibles fossiles.

La bonne performance des « produits verts » • Bien que le commerce mondial ait atteint le chiffre record de 32 000 milliards de dollars en 2022, son volume devrait largement ralentir en 2023, avec une augmentation limitée à 1%. Selon la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), la bonne nouvelle est la bonne performance du commerce des « produits verts », dont la croissance est restée forte tout au long de l’année. Contrairement à la tendance globale à la baisse, le commerce de ces produits écologiques a augmenté d’environ 4 % au cours du second semestre de l’année. Leur valeur cumulée a atteint le chiffre record de 1 900 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 100 milliards de dollars par rapport à 2021. Parmi les biens verts qui se sont particulièrement bien portés figurent les véhicules électriques et hybrides, les emballages non plastiques et les éoliennes.