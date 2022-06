Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Motiver les salariés autour des plantes • aKagreen vient de lancer un programme digital et pédagogique de reconnexion à la nature pour les salariés d’entreprise. S’occuper et entretenir les plantes c’est se reconnecter au rythme de la nature. Avec l’application Green aKademy, l’entreprise s’inscrit dans un mouvement de promotion de la qualité de vie au travail et la revégétalisation des espaces urbains. Les salariés pourraient ainsi s’investir et participer concrètement à la démarche éco-responsable de leur entreprise : un facteur de motivation et d’épanouissement personnel. Les salariés deviendront de véritables mains vertes en s’occupant eux-mêmes des plantes qui les entourent. Ils seront guidés à distance, via cette application mobile et bénéficieront de formations et d’ateliers thématiques.

Afrique : investir pour le climat • Face au changement climatique, les investisseurs africains unissent leurs forces pour le financement des infrastructures résilientes au climat. Cette alliance est formée de la Banque africaine de développement (BAD), Africa50 et le nouveau Forum des investisseurs souverains africains (Asif). Elle est mise en place au moment où le continent a vraiment besoin d’infrastructures pour faire face aux catastrophes naturelles accentuées par le changement climatique comme les cyclones, la sécheresse et les inondations.

Des millions de personnes sans protection sociale • Le dernier document du Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme révèle que des millions de personnes, ne peuvent bénéficier des systèmes qui ont été mis en place pour les protéger. Ces personnes ne peuvent pas ou choisissent de ne pas demander des prestations indispensables – l’aide au revenu, l’allocation de logement, etc. L’exclusion de ces personnes résulte d’une application lacunaire du droit à la sécurité sociale tel qu’il est reconnu dans le droit international. Selon l’Organisation internationale du travail, près de 47 % de la population mondiale bénéficiait effectivement en 2020 d’au moins une prestation de protection sociale. Dans le même temps, les 53 % restants ; plus de 4 milliards de personnes, ne disposaient d’aucune protection.

Nigéria : le recyclage au service de la scolarité • Dans un pays qui compte 22 millions d’analphabètes, les professionnels nigérians de la finance, via l’Association des comptables certifiés et agréés (Acca), lancent la « Campagne de recyclage pour l’éducation ». L’initiative permettra la scolarisation d’enfants vulnérables grâce au financement du recyclage des déchets dans le pays. Le Nigeria produit 200 000 tonnes de déchets plastiques par an dont deux tiers finissent dans les décharges. De nombreux acteurs économiques multiplient des initiatives qui visent l’amélioration de la gestion des déchets. Dernière en date, celle de la start-up Kaltani créée par l’ingénieur Obi Charles Nnanna qui vient d’installer 20 unités de collecte des déchets plastiques.