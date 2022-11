Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Des entreprises s’engagent pour le climat • Née en 2020, la Convention des entreprises pour le Climat (CEC) vient de présenter un rapport qui vise à « accélérer la bascule du business as usual vers l’entreprise régénérative ». Pendant plusieurs mois, les dirigeants de plusieurs firmes ont travaillé sur les pistes à explorer pour réduire l’impact environnemental et améliorer la « reconnexion au vivant » de leurs entreprises. Cette « entreprise régénérative » constituerait un standard d’entreprise qui, par ses activités, va contribuer à la régénération de l’environnement, la participation à l’amélioration du bien-être humain et de la société. L’objectif, ne pas se contenter de moins polluer ou d’être neutre, mais avoir un impact positif.

Cap sur les batteries lithium-ion ! • Le groupe de minéraux industriels Imerys, soutenu par le gouvernement vient d’annoncer l’ouverture de la première mine de lithium en France. Le projet prévoit, à l’horizon 2027, d’extraire de quoi équiper l’équivalent de 700 000 véhicules électriques en batteries lithium-ion par an. Cette mine adopterait un standard international en cours d’élaboration, « IRMA », qui vise à réduire les rejets toxiques et à minimiser la consommation d’eau. L’exploitation se fera en souterrain et le transport des roches se fera par canalisation et voie ferrée pour éviter les déplacements des camions entre la mine et le site industriel.

Europe : vers un zéro pollution • La Commission européenne vient de présenter un plan qui vise à réduire drastiquement la pollution, afin d’atteindre des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé humaine et les écosystèmes naturels. Ainsi, dans huit ans, le nombre de décès prématurés liés à la pollution atmosphérique devra diminuer de 75 %. Pour y parvenir, l’Union européenne envisage de diminuer la limite annuelle de libération dans l’atmosphère des particules de 2,5 microns, un polluant dangereux qui pénètre dans les poumons. Autre mise en œuvre, un traitement plus efficace des eaux urbaines résiduaires, en imposant la récupération des substances chimiques polluantes. Ce plan envisage d’ajouter à la liste des polluants de l’eau 24 substances, dont le bisphénol A, les PFAS (des polluants présents dans les vêtements et meubles), ainsi que des antibiotiques et des pesticides, dont le glyphosate.

La « Brique Recyc » québécoise • Un constructeur québécois, Tommy Bouillon, directeur de l’entreprise Maçonnerie Gratton, vient de mettre au point la « Brique Recyc ». Une machine-outil écologique qui permet de nettoyer les briques de leurs résidus de ciment ou mortier et de les réutiliser pour reconstruire une autre infrastructure, ou un mur. Ce maçon explique que la réutilisation des briques d’un mur de 90 m² permet d’économiser à 5,9 tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère. Soit l’équivalent des émissions d’une voiture chaque année…