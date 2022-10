Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Conseil d’État : une presque révolution juridique ! • L’information n’a pas fait les grands titres des journaux ! Mais, c’est une première et une bonne nouvelle pour l’écologie, le Conseil d’État vient de reconnaitre le 20 septembre le droit à un environnement sain comme une liberté fondamentale. Cette décision pourrait faciliter certaines procédures juridiques pour préserver le vivant. Rappelons que le droit à un environnement sain est déjà inscrit dans la Constitution. Cette ordonnance du Conseil d’État permet à des requérants de stopper des projets inutiles, des chantiers ou des destructions d’espèces protégées.

Autoroutes : plus de 85 % des automobilistes roulent seuls • Dans une récente étude, le gestionnaire Vinci autoroutes relève que le taux « d’autosolisme » a encore augmenté depuis 2021. Plus de 85 % des automobilistes roulent seuls dans leur voiture le matin. Sur un million de véhicules analysés entre 7 heures et 10 heures, à l’heure du départ au travail, seuls 14,8 % transportaient plus d’une personne. Soit à peine une sur sept. Renforcer la lutte contre « l’autosolisme », c’est favoriser notamment le covoiturage.

Pakistan : victime du dérèglement climatique • À la tribune des Nations unies, Shehbaz Sharif, le premier ministre pakistanais a dénoncé les effets du dérèglement climatique sur son pays. Victime d’inondations dévastatrices cet été, le Pakistan ne représente que 0,8 % des émissions mondiales de CO₂ et considère être injustement frappé par les effets provoqués par l’industrialisation des grands pays. « Une chose est très claire : ce qu’il s’est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan… La définition même de la sécurité nationale a aujourd’hui changé et à moins que les dirigeants mondiaux ne s’unissent et n’agissent maintenant sur un programme minimal, il n’y aura plus de Terre pour y mener des guerres. La nature va contre-attaquer et pour cela l’humanité n’est pas de taille », a lancé M. Shehbaz Sharif, la voix parfois prise par la colère.

Afrique : l’urgence climatique • Selon la Banque africaine du développement (BAD), l’Afrique perd entre 5 et 15 % de croissance de son PIB par habitant en raison du changement climatique et de ses effets connexes. Le continent a besoin d’environ 1 600 milliards de dollars entre 2022 et 2030 pour mettre en œuvre ses Contributions déterminées au niveau national (CDN). Il est crucial que la communauté internationale respecte son engagement de fournir 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement et les économies africaines à atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter.