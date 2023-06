Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Pollution : une décision qui fera date • Pour la première fois, l’État vient d’être condamné à indemniser des victimes de la pollution de l’air. Le jugement du tribunal administratif de Paris prononcé le 16 juin en faveur des parents de deux enfants malades, fait suite à une précédente décision en février 2022, qui a reconnu la faute de l’État pour ne pas avoir engagé les mesures nécessaires pour éviter les pics de pollution. Pour le juge du tribunal administratif : une partie des crises d’asthme, bronchiolites et otites de deux petites filles, était liéé au dépassement des seuils de pollution. Cette condamnation ouvre une brèche et permet à d’autres familles dont des enfants pourraient être gravement atteints par la pollution de l’air, d’envisager des procédures contre l’État. Rappelons que selon Santé publique France, il y a 40 000 décès prématurés causés par la pollution de l’air extérieur.

Le retour de la consigne • Enfin ! La France va mettre en place d’ici à deux ans une consigne sur les emballages en verre. Une phase d’expérimentation, d’abord lancée avec des hypermarchés volontaires. Ainsi les supermarchés et hypermarchés, en fonction de leur surface, auront l’obligation de reprendre les bouteilles et les pots en verre vides. L’éco-organisme Citeo, chargé de la gestion des emballages et papiers vient d’annoncer le lancement de bouteilles ou pots en verre standards afin d’encourager les industriels de l’agroalimentaire et des boissons à les adopter, de manière à favoriser leur réemploi. En France, le réemploi des emballages ménagers reste « très inférieur à 1 % », selon le ministère de la Transition écologique. L’objectif est de parvenir à 10 % d’emballages réemployés en 2027.

Gérer les flux touristiques • Pour faire face aux pics de fréquentation qui touchent certains territoires, le gouvernement vient de lancer une stratégie pour préserver l’équilibre entre l’attractivité locale et la protection des lieux et leur biodiversité. En France, 80 % de l’activité touristique se concentre sur 20 % du territoire. Cette tendance ne concerne pas uniquement l’hexagone, mais constitue aussi une problématique à l’échelle internationale. D’après l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 95 % des touristes mondiaux visiteraient moins de 5 % des terres émergées. Cette stratégie suggère la création d’une plate-forme numérique de partage des ressources, la publication d’un guide pratique relatif à la gestion des flux touristiques et un travail avec les influenceurs spécialisés dans la promotion de destinations touristiques qui pourront participer à la sensibilisation de la clientèle aux impacts de ce phénomène.

Éliminer les combustibles fossiles ! • « Nous nous précipitons vers la catastrophe, les yeux grands ouverts. Il est temps de se réveiller et d’agir », a fustigé le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres à l’issue d’une réunion avec les leaders de la société civile en matière de climat venus du monde entier. Les pays doivent progressivement éliminer les combustibles fossiles, « laisser le pétrole, le charbon et le gaz dans le sol, là où ils doivent être, et stimuler massivement les investissements dans les énergies renouvelables », a-t-il ajouté. Les institutions financières du monde doivent cesser aussi de prêter, de souscrire et d’investir dans le charbon.