Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Transport et bien-être animal • Dans un récent rapport, la Cour des comptes européenne (CCE) propose d’incorporer le bien-être animal au prix de la viande. Chaque année, des milliards de bovins, porcins, ovins, volailles et chevaux sont déplacés dans l’Union européenne ou au-delà à des fins de reproduction ou d’abattage. Plus d’un trajet sur trois excède huit heures et les normes en matière de bien-être animal ne sont pas toujours respectées. Le document d’analyse met en évidence les pistes d’action à explorer dans la perspective de la révision imminente de la réglementation européenne. Rappelons qu’en matière de bien-être animal, l’essentiel de cette réglementation date d’il y a dix-huit ans. La Commission européenne doit présenter à l’automne un nouveau cadre réglementaire, dont un volet concernera le transport d’animaux.

Repenser notre façon de voyager • La dernière enquête du site Routard.com indique que 98 % des Français ont entendu parler d’écotourisme. 33 % d’entre nous ont déjà changé leurs habitudes de voyage et 59 % font des efforts dans ce sens. Lors de nos séjours, nous privilégions les producteurs locaux, les moyens de transports doux et les hébergements à faible impact environnemental. Nous sommes aussi 75 % des interrogés à être sensibles aux labels verts ou durables. Voyager tout en étant bien conscient des problématiques environnementales. Modifier nos habitudes en profitant d’un accompagnement et conseils des professionnels du tourisme. Bref voyager autrement à l’avenir, une nécessité.

Sous-estimation d’impact • Selon une récente enquête de l’université d’East Anglia en Grande Bretagne, les études d’impact environnemental peuvent sous-estimer considérablement l’effet des nouveaux développements sur la faune. En effet, les méthodes utilisées pour produire ces rapports tiennent rarement compte de la façon dont les espèces se déplacent entre les différents sites. Cela est pertinent pour les espèces très mobiles, comme les oiseaux. À titre d’exemple, le nouveau développement aéroportuaire prévu au Portugal pourrait affecter plus de 10 fois le nombre de barges à queue noire estimé dans une évaluation d’impact environnemental.

Travail et dérèglement climatique • Avec l’enquête « le travail en transitions », l’Unédic met en lumière la manière dont les grandes transformations du monde du travail sont perçues par les actifs. Le premier volet, dont les résultats viennent d’être publiés analyse le rapport de l’opinion au changement climatique, sous deux prismes : personnel et professionnel. Réalisée par Elabe, l’étude confirme que 85 % des actifs se déclarent préoccupés par le changement climatique et la situation de l’environnement. Un quart des actifs (26 %) envisagent de changer de métier, d’entreprise ou de secteur pour mettre leur vie professionnelle en cohérence avec leurs préoccupations écologiques.