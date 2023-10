Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Le télétravail économe d’énergie • Si tout le monde télétravaille en même temps dans une entreprise, permettant de fermer les locaux au moins deux jours, les économies d’énergie (chauffage, éclairage, climatisation, transports) peuvent atteindre 25 % à 35 %. L’étude menée par l’Institut français pour la performance énergétique des bâtiments (IFPEB), qui a supervisé une expérimentation grandeur nature l’indique également : si le télétravail fait économiser de l’énergie à l’entreprise, il ne génère pas une surconsommation majeure au domicile. L’effet rebond dans les logements est en moyenne assez faible, de l’ordre de seulement 8 %. Rappelons qu’en France, environ 27 % des salariés étaient en télétravail en janvier 2021, les plus assidus étant des cadres du privé. Avant la crise covid-19, cela concernait environ 4 % de travailleurs en 2019.

Le petit-déjeuner : un temps sacralisé • Les zOOms de l’Observatoire Cetelem, accompagnés par Harris Interactive, se sont intéressés dans une enquête aux « 24 heures dans la vie des Français ». En moyenne, nous nous levons de bonne heure : à 7 h en semaine et à 8 h 16 le week-end, avec des variations selon notre mode de vie. Nous considérons le matin comme un temps pour prendre soin de nous (78 %), et nous sommes 3 sur 4 (74 %) à préférer nous retrouver seuls plutôt qu’avec nos proches (61 %). Une fois levés, la majorité d’entre nous (55 %) sont prêts en moins de trente minutes. Le petit-déjeuner représente un temps sacralisé : 7 sur 10 d’entre nous ne sont pas prêts à y renoncer, que ce soit en semaine (75 %) ou le week-end (79 %). Chez les 77 % d’entre nous qui s’informent sur l’actualité à leur réveil, la télévision (42 %) et la radio (39 %) apparaissent globalement comme les deux médias favorisés ; les jeunes, quant à eux, préfèrent les réseaux sociaux.

Vers une consommation responsable, et de plus en plus ! • Une étude réalisée par Ipsos et la Macif révèle qu’aujourd’hui, près de la moitié des citoyens considère qu’il est facile de consommer responsable et indique avoir changé certaines habitudes depuis les épisodes de covid- 19 et d’inflation. Un Français sur deux pense qu’avoir une consommation plus responsable est un choix aisé. Ils sont 57 % à estimer cela pour l’habillement, 47 % pour l’alimentation et 47 % pour les déplacements quotidiens. 49 % des personnes interrogées ont changé leurs habitudes concernant leurs voyages et leurs mobilités. Mais, il reste encore des freins à la consommation assagie : pour 6 Français sur 10, les produits écologiques restent chers. 57 % des répondants ne souhaitent pas renoncer à manger de la viande et 45 % des interviewés ne veulent pas cesser de partir en vacances en voiture et 28 % d’entre eux ne veulent pas renoncer à prendre l’avion.

Le féminicide : une tragédie mondiale • Selon un récent rapport de l’ONU, les meurtres fondés sur le sexe constituent une manifestation extrême des formes existantes de violence dans le monde. Les auteurs de ces crimes sont souvent des partenaires qui échappent souvent à l’obligation de rendre des comptes en raison de l’absence d’enquêtes appropriées. L’étude souligne que les croyances, coutumes, traditions ou religions locales ne doivent pas être invoquées pour limiter les droits des femmes ou pour se défendre contre une accusation de féminicide. Chaque heure en moyenne plus de cinq femmes, ou filles ont été tuées par un membre de leur propre entourage. Des chiffres alarmants, mais l’ampleur réelle de ce phénomène est bien plus grande. Trop de victimes du féminicide ne sont toujours pas recensées, compte tenu notamment des incohérences dans les définitions et les critères appliqués par les pays.

crédits : shutterstock