C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

L’ONU contre géants pétroliers • Lors de son discours au Forum économique mondial, à Davos, le 18 janvier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à poursuivre les grands groupes du secteur pétrolier pour avoir caché pendant des décennies les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique et le lien de causalité avec les énergies fossiles. « Certains producteurs d’énergies fossiles étaient parfaitement conscients dans les années 1970 que leur produit-phare allait faire brûler la planète », a ajouté le patron de l’ONU. Une étude de la revue Science vient de révéler que la société ExxonMobil disposait de prédictions sur le réchauffement climatique dès les années 1980 !

Étoiles invisibles • La pollution lumineuse noie le ciel étoilé plus vite que prévu. Une équipe de scientifiques, menée par Christopher Kyba, astrophysicien au Centre allemand de recherche des sciences de la Terre, a analysé un peu plus de 50 000 observations à l’œil nu du ciel nocturne, recueillies de 2011 à 2022 par des citoyens du monde entier dans le cadre du programme de sciences participatives The Globe at Night. La forme la plus répandue de pollution lumineuse est la lueur du ciel, la lueur d’arrière-plan des photons émis par les lampadaires, les panneaux d’affichage, les devantures de magasins et d’innombrables autres sources humaines. L’étude publiée par la revue Science conclut que l’invisibilisation des étoiles s’amplifie au rythme de 10 % par an.

Exploitation minière interdite • Bonne nouvelle, l’Assemblée nationale vient de voter un moratoire international sur l’exploitation minière des fonds marins (au-delà de 200 mètres de profondeur). Douze pays ont déjà une position similaire sur les 168 pays membres de l’Autorité internationale des fonds marins chargée de gérer les demandes des compagnies minières au-delà des zones nationales, qui représentent environ 50 % des fonds marins de la planète. Ainsi, toute exploitation minière des fonds en haute mer est interdite tant qu’il n’aura pas été démontré par des scientifiques indépendants que cette activité peut être entreprise sans dégrader les écosystèmes marins et sans perte de la biodiversité.

Logements énergivores • Le critère de performance énergétique (DPE) qui établit si un logement est décent a été modifié. À compter de 2023, un logement est qualifié d’énergétiquement décent lorsque sa consommation d’énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement…), exprimée en énergie par mètre carré de surface habitable et par an, est inférieure à 450 kWh/m2. Les logements les plus énergivores, dont la consommation d’énergie dépasse cette valeur, ne peuvent plus être proposés à la location.