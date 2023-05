Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

1 milliard de colis par an ! • L’achat en ligne représente 14% du commerce de détail et concerne 42 millions de Français. Le volume d’activité est estimé à 1 milliard de colis par an. Or les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ce commerce seraient de l’ordre de 1 million de tonnes de CO 2 . L’Agence de la transition écologique (ADEME) vient de présenter une étude qui montre que les impacts de ce commerce sont fortement liés aux moyens de transports, aux emballages utilisés mais aussi aux comportements des consommateurs. Elle propose « ECEL », un outil de simulation de scénarios et d’évaluation de cet impact environnemental. Les émissions peuvent varier considérablement en utilisant un mode de transport doux, éviter le sur-emballage, et choisir un mode de livraison écologique.

Livre : achat d’occasion en progrès • Le Centre national du livre (CNL) vient de publier les résultats de la cinquième édition de son baromètre bisannuel « Les Français et la lecture ». Mesurer et identifier nos pratiques et nos perceptions vis-à-vis du livre et de la lecture. Nous consacrons en moyenne 41 minutes par jour (soit 4h47 par semaine) à la lecture quand nous passons 3h14 par jour (soit 22h38 par semaine) sur écran, pour faire autre chose que lire des livres. 86% d’entre nous se déclarent spontanément lecteurs. L’achat de livres neufs pour soi-même se renforce par rapport à 2021, mais les livres reçus en cadeaux ou prêtés (+14 pts), tout comme les achats d’occasion se développent de façon significative (+6 pts) augurant une tendance de fond à plus long terme dans un contexte économique difficile.

Un Dico de plus en plus écolo ! • Pour l’édition 2024 du Petit Robert et Larousse, les lexicographes ont sélectionné des nouveaux mots liés à l’environnement, Parmi ces nouveaux venus : Greenwashing, Mégabassine, (dérivé ajouté au mot bassine), Microplastique (très petits fragments, particules de plastique), ZFE (Zone à faible émission, zone interdite aux véhicules les plus polluants), Indice de réparabilité, Dette climatique, Ecoanxiété, localisme… De plus, cet ajout de vocabulaire reflète nos préoccupations et l’évolution de la société. Des mots qui sonnent une prise de conscience de l’urgence climatique et la nécessité de comprendre et d’agir enfin.

Emballages en verre standardisés • L’éco-organisme Citéo et les verriers français O-I et Verallia parviennent à signer un partenariat pour lancer la production des premiers emballages en verre réemployables à destination de la grande consommation. Fabriquer ainsi des emballages en verre, bocaux et bouteilles de différentes tailles standardisés. Mettre en place un système de consigne pour permettre de collecter et nettoyer ces contenants. Atteindre aussi l’objectif de 10% d’emballages réemployés d’ici 2027. Le taux actuel d’emballages réemployés se situe aux alentours de 1% à 2%, sur les 100 milliards d’emballages jetés chaque année par les français !