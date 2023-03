Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Champions de la Terre : ouverture des nominations • Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) vient de lancer un appel au public pour la désignation de candidats dans le cadre de son prix annuel des champions de la Terre. Cette haute distinction environnementale récompense des dirigeants issus des gouvernements, de la société civile et du secteur privé pour leur impact transformateur sur l’environnement. Cette année, le PNUE encourage des initiatives qui mettent en œuvre des solutions durables pour éliminer la pollution plastique. Depuis la création du prix en 2005, 111 lauréats ont reçu ce prix : 26 dirigeants mondiaux, 69 individus et 16 organisations. L’appel à proposition de candidats est ouvert du 14 mars au 14 avril 2023.

Le premier parc fluvial sauvage d’Europe • Après une campagne de près de dix ans menée par des ONG environnementales, Vjosa a été déclaré premier parc national fluvial sauvage d’Europe. Cette décision historique place l’Albanie à l’avant-garde de la protection des rivières. Le fleuve Vjosa coule 168 miles (270 km) des montagnes du Pinde en Grèce à travers des canyons étroits, des plaines et des forêts en Albanie jusqu’à la côte adriatique. Il abrite plus de 1 000 espèces animales et végétales. « Vjosa est un symbole de l’histoire humaine et aussi une partie très importante de l’histoire de notre pays. Peut-être que l’Albanie n’a pas le pouvoir de changer le monde, mais elle peut créer des modèles réussis de protection de la biodiversité et des actifs naturels », a précisé Mirela Kumbaro Furxhi, ministre albanaise du Tourisme et de l’Environnement au Guardian.

Giec : un guide de survie pour l’humanité • Après une semaine de réunions à Interlaken, en Suisse, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec) vient de publier la synthèse d’évaluation, un résumé des plus de 10 000 pages de ses travaux. À cause de l’inertie du système climatique, les conséquences vont continuer à s’intensifier car la température grimpera au moins jusqu’en 2040. Dans le pire des scénarios, la planète sera 4,4°C plus chaude à la fin du siècle, dans le meilleur, la température se stabilisera un peu en dessous de +1,5°C.