C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Le Top de la durabilité urbaine • Arcadis vient de publier son rapport 2022 Sustainable Cities Index (SCI), qui évalue la prospérité dans 100 pays en classant les villes selon leur durabilité. Oslo est en tête de l’indice, suivie par de nombreuses villes européennes. Tokyo, Seattle et San Francisco figurent également parmi les dix premières. Ce classement distingue les villes en fonction de trois piliers de la durabilité : la planète, les personnes et les bénéfices. Selon John Batten, directeur d’Arcadis Global Cities : « Il n’existe pas de solution unique qui puisse propulser une ville vers le développement durable. Disposer d’un responsable du développement durable et d’un réseau de recharge des véhicules électriques est utile, mais il existe d’autres défis interconnectés, tels que l’accessibilité au logement et l’égalité des revenus, que les villes doivent relever pour réaliser des progrès durables »

Déplacés dans le monde : un record en 2021 • Malgré la pandémie de covid-19 et ses restrictions de voyage, près de 90 millions de personnes déplacées dans le monde en 2021. Un record, selon le dernier rapport annuel du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Ces déplacements forcés sont notamment engendrés par la violence, les conflits et les persécutions. Pas moins de 23 pays, qui représentent une population totale de 850 millions d’habitants, ont été le théâtre de conflits. Nombre de réfugiés ont été accueillis par des pays voisins ne disposant que de peu de moyens. Plus de 80 % ont été accueillis par des pays à revenu faible ou intermédiaire. Le HCR note que la crise relative à la sécurité alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine poussera davantage de personnes à fuir leurs foyers dans les pays pauvres, ce qui fera augmenter le nombre de déracinés.

Canicule : un avant-goût de l’avenir ! • Alors qu’une canicule précoce frappe, depuis début juin, l’Europe et l’Afrique du Nord, il faut s’attendre à des vagues de chaleur qui seront à l’avenir plus fréquentes, vient d’alerter l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Dans certaines régions d’Espagne et de France, les températures sont supérieures de plus de dix degrés à la moyenne pour cette période de l’année. « Ce que nous vivons aujourd’hui est malheureusement un avant-goût de l’avenir », a déclaré à Genève Clare Nullis, porte-parole de l’OMM. En raison du changement climatique, les vagues de chaleur commencent plus tôt et deviennent plus intenses. La faute aux concentrations records de gaz dans l’atmosphère, qui provoquent l’effet de serre et piègent la chaleur. Face à cette canicule et cette série de sécheresse, l’OMM exhorte la communauté internationale à s’adapter. Et l’un des moyens d’y parvenir est de mettre en place des systèmes d’alerte précoce et des plans d’action chaleur-santé.

Halte aux combustibles fossiles ! • Lors du dernier sommet des grandes économies mondiales sur l’énergie et le climat, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a plaidé pour l’abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables, moins chères et disponibles en quantité infinie. « Le monde a parié sur les combustibles fossiles et a perdu… Aucun danger n’est plus imminent que d’étendre l’utilisation des combustibles fossiles. Même à court terme, cela n’a aucun sens politique ou économique. Si nous avions investi plus tôt et massivement dans les énergies renouvelables, nous ne nous retrouverions pas une fois de plus à la merci des marchés hydrocarbures instables. Les problèmes domestiques les plus urgents d’aujourd’hui – comme l’inflation et le prix du gaz – sont eux-mêmes des problèmes liés au climat et aux combustibles fossiles », a insisté le chef de l’ONU.