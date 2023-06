Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

« B.A.-BA » climat • Qu’est-ce que le gaz à effet de serre ? Comment est évalué un risque climatique ? En quoi consiste la neutralité carbone ? Le Centre national de l’enseignement à distance (Cned) vient de proposer une formation gratuite en ligne pour répondre à toutes les questions que nous nous posons sur le changement climatique. « B.A.-BA du climat et de la biodiversité », s’adresse aux professionnels et aux citoyens. Soutenue par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), cette formation a été élaborée par un comité éditorial et scientifique, composé d’experts de référence, de représentants de think tanks ou de fondations et des pédagogues en numérique.

Île de Bréhat : un quota touristique • Le maire de l’île de Bréhat (Côtes-d’Armor), a signé un arrêté qui limite le nombre de visiteurs. Le seuil est fixé à 4 700 touristes entre le 14 juillet et le 25 août. Les compagnies maritimes qui transportent des passagers vers l’île sont appelées à respecter ce quota. Cette régulation ne s’applique pas aux résidents permanents et secondaires, aux services de sécurité et aux professionnels qui viennent travailler sur le site. L’objectif de cette initiative écologique est d’inciter les visiteurs à venir en dehors des mois de juillet et d’août et de préserver l’île classée « site d’exception naturel et culturel » depuis 2020.

L’étoile verte du Michelin • Le célèbre Guide Michelin récompense chaque année les professionnels de la restauration selon la qualité de leurs prestations. Depuis 2020, il attribue une étoile verte aux restaurants qui adoptent des pratiques environnementales louables. Mettre en lumière tous les chefs cuisiniers qui parviennent à travailler des produits du terroir, en limitant le gaspillage alimentaire et en mettant la nature au cœur de la gastronomie. Sensibiliser les restaurateurs à cette démarche éco-responsable et retrouver le bon goût. Sur les 15 000 établissements reconnus par le Guide Michelin, seuls 454 (dont 90 en France) ont décroché la précieuse étoile verte.

160 millions d’enfants au travail ! • Selon l’Organisation internationale de travail (OIT), pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants est en augmentation. 160 millions d’enfants, soit près d’un sur dix dans le monde, sont soumis à cette peine. Le pire, c’est que la moitié d’entre eux, le sont dans les formes les plus dangereuses. Il s’agit d’un travail qui menace réellement leur santé physique et mentale. Le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui effectuent des travaux dangereux, susceptibles de nuire à leur santé et leur sécurité, a augmenté de plus de 6 millions depuis 2016 pour atteindre près de 80 millions. Rappelons que l’antidote au travail des enfants, causé par la pauvreté est un emploi décent pour les adultes afin qu’ils puissent subvenir aux besoins de leurs familles et envoyer leurs enfants à l’école et non au travail.