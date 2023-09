Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Le Salon écologique du livre · Le Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé) s’installe à l’Académie du Climat à Paris les 29, 30 septembre et 1er octobre. Stands associatifs, tables rondes, rencontres, ateliers, spectacles sont au programme pour tous publics : enfants comme adultes. Thème du salon de cette année : l’écologie et la justice sociale. Auteurs et penseurs, artistes et médiateurs seront présents pour éclairer cette thématique. Ce festival est né en 2003, de la rencontre de professionnels de la culture et de militants écologistes pour promouvoir le livre et une éducation à l’environnement.

Destinations bas-carbone · L’association Mollow vient de dévoiler des destinations en France accessibles sans avion ni voiture. L’objectif est de voyager en polluant moins et « réinventer nos imaginaires de voyages, et proposer une vision positive, fun et sexy de la sobriété ». Innover et trouver de nouvelles solutions pour réduire l’impact environnemental du voyage. La plate-forme communautaire de l’association aide à organiser des parcours bas-carbone. Elle s’enrichit chaque jour de destinations accessibles sans avion ni voiture : Dieppe, Moulins, Rennes, Grenoble, Cassis… Rappelons que le secteur du tourisme représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre. Et c’est essentiel de faire de la pédagogie et d’inciter à prendre le train plutôt que la voiture. Un récent rapport de Greenpeace vient à nouveau de dénoncer un état de fait. « Voyager en train est en moyenne deux fois plus cher qu’en avion en Europe, malgré le fait que l’impact climatique global de l’avion peut être plus de 80 fois plus important que celui du train ».

Alerte bisphénol A · Selon une étude de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) menée dans onze pays, l’un des principaux perturbateurs endocriniens est présent chez 92 % des Européens, ce qui représente un potentiel danger pour la santé. En effet, l’AEE alerte sur le risque généralisé d’une exposition au bisphénol A (BPA) supérieure aux niveaux de sécurité sanitaire. Le bisphénol A, longtemps omniprésent dans de nombreux produits, comme les bouteilles en plastique, est soupçonné d’être lié à de multiples troubles et maladies comme le cancer du sein ou l’infertilité, en raison des perturbations hormonales qu’il suscite. En France, le BPA est désormais interdit dans les contenants alimentaires. L’Union européenne et les États-Unis ont restreint son usage et envisagent une limitation plus drastique.

250 millions d’enfants non scolarisés · Selon les chiffres de l’UNESCO, le nombre d’enfants n’allant pas à l’école dans le monde a augmenté de six millions depuis 2021. Ce nombre s’élève désormais à 250 millions. L’augmentation observée est en partie due à l’exclusion massive des filles et des jeunes femmes de l’éducation en Afghanistan, mais elle s’explique également par la constante stagnation des progrès de l’éducation dans le monde. Ce bilan compromet l’objectif de développement durable (ODD) 4 des Nations unies, qui fixe l’objectif d’une éducation de qualité pour tous d’ici à 2030. Et pour l’atteindre, il faut que 1,4 million d’enfants soient scolarisés dans l’enseignement préscolaire chaque année !