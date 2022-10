Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Recyclage insuffisant des déchets électroniques ! • Selon le dernier rapport de l’organisation WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) sur les déchets électroniques, 5,3 milliards de smartphones deviendront des déchets électroniques cette année. Il s’agit de vieux téléphones non utilisés, stockés dans des tiroirs, des placards, ou jetés dans des poubelles. Et pourtant, leur recyclage permettrait d’extraire des composants précieux comme l’or, l’argent, le cuivre, le palladium et diverses pièces pour en faire ensuite de nouveaux smartphones. Or ce recyclage est insuffisant ! Samsung, par exemple, n’a recyclé l’an dernier que 0,0019 % des téléphones vendus depuis 2015.

Pub éteinte ! • Dorénavant les publicités lumineuses sont interdites entre 1 h et 6 h du matin dans toutes les villes de France à l’exception du mobilier urbain affecté aux services de transport public (aéroports, gares, stations de métro ou de bus). L’obligation d’extinction des publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain entrera en vigueur le 1er juin 2023. Le non-respect de ces règles sera puni d’une amende de 1 500 euros au maximum.

Au-delà de l’écran • La lanceuse d’alerte Frances Haugen, l’ex-employée de Facebook qui avait dénoncé les pratiques de son employeur, vient de fonder Beyond the screen (au-delà de l’écran). Une ONG dont l’ambition vise à documenter les dérives des réseaux pour assurer la sécurité des utilisateurs. Beyond the screen compte créer une base de données alimentée par des experts, des avocats, des chercheurs, des spécialistes de la technologie, afin de nous prévenir sur les dangers causés par les réseaux sociaux et leurs manquements à l’éthique et à la loi. « Il est possible d’avoir des réseaux sociaux qui font ressortir le meilleur de nous-mêmes et c’est ce vers quoi Beyond the screen veut travailler », a déclaré l’ancienne ingénieure de Facebook, spécialiste des produits algorithmiques.

Inde : contre l’addiction numérique ! • Éclairante nouvelle rapportée par BBC Hindi. Le village indien de Vadgaon, 3 000 habitants , a constaté que ses enfants étaient devenus dépendants de la télévision et de l’Internet mobile. Alors, il décide de déclarer son indépendance vis-à-vis de deux addictions pendant quelques heures par jour. Une sirène retentit chaque soir à 19 heures dans le village pour ordonner à tous les habitants d’éteindre leur téléviseur et leur téléphone portable. Les deux instruments ne peuvent être allumés que lorsque le conseil du village fait retentir de nouveau la sirène à 20 h 30. L’objectif ? se déconnecter quotidiennement pour aider les gens à se parler !