Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Vers une économie circulaire • La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 fête ses trois ans. Elle vise à transformer l’économie linéaire, « produire, consommer, jeter », en une économie circulaire. Aujourd’hui, plusieurs mesures font déjà partie de notre quotidien : interdiction de certains produits en plastique à usage unique, fin de la vaisselle jetable dans les restaurants, interdiction d’éliminer les invendus non alimentaires, mise en place du « bonus réparation » pour les appareils électriques et électroniques… D’autres mesures sont en cours de déploiement, à venir entre 2023 et 2025 : un nouvel indice de durabilité sur les produits électroniques, l’impression des tickets de caisse à la demande, mise en place d’une feuille de route à la filière textile : mieux collecter, mieux recycler, mieux réparer…

Les villes de la consommation durable • En partenariat avec l’Ifop, Leboncoin, Too Good to Go et BlaBlaCar ont créé le premier classement des villes dans lesquelles les habitants ont adopté un mode de vie plus responsable. Le principe consiste à mesurer l’engagement des Français dans une consommation plus durable en évaluant leur adoption de pratiques éco-responsables en matière de consommation, d’alimentation et de transport. Dans la catégorie des grandes villes, c’est Bordeaux qui décroche la première place du podium, devant Rennes et Rouen. Parmi les villes moyennes, c’est Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, qui se classe en tête, suivie de Vannes et Saintes.

Un livre royal pour les enfants • Alors qu’il s’apprête à être couronné le 6 mai, Charles III vient de cosigner avec son ami, le naturaliste britannique Tony Juniper un livre pour expliquer le dérèglement climatique aux enfants. L’ouvrage qui répond aux questions des 7-11 ans, détaille les mécanismes du climat, l’effet de serre, le rôle des océans, des forêts, et bien sûr des activités humaines. C’est une première pour un monarque qui a le devoir de rester politiquement neutre mais Charles III, écologiste, compte s’exprimer de plus en plus sur la thématique liée aux enjeux climatiques.

Une femme meurt toutes les deux minutes ! • Une femme meurt dans le monde toutes les deux minutes de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement bien que la mortalité ait été réduite d’un tiers en vingt ans, viennent d’alerter des agences des Nations unies. Le rapport constate des régressions alarmantes pour la santé de la femme au cours des dernières années. Selon les estimations, près de 290 000 décès maternels ont été observés en 2020, dont 70 % ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Les principales causes des décès maternels sont les hémorragies graves, l’hypertension artérielle, les infections liées à la grossesse, les complications des avortements à risque. Face à ces données préoccupantes, les Nations unies demandent aux États d’accélérer les avancées pour pouvoir honorer l’objectif de moins de 70 décès pour 100 000 accouchements d’ici à 2030.