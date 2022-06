Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Agir pour une alimentation saine • Cinq agences spécialisées des Nations unies viennent d’appeler à la transformation des systèmes de notre alimentation dans le but d’améliorer la santé, la nutrition et la durabilité environnementale. Trois milliards de personnes n’ont pas les moyens d’avoir une alimentation saine. Chaque année, les mauvais régimes alimentaires provoquent 11 millions de décès ! En outre ces régimes entraînent des maladies chroniques qui provoquent des souffrances et pèsent lourdement sur les budgets des États. Les pratiques non durables qui définissent aujourd’hui les systèmes alimentaires mondiaux sont également à l’origine de la déforestation, de la perte de biodiversité, de l’épuisement des océans, de l’émergence de zoonoses et de la résistance aux antimicrobiens.

Moteur de recherche écologique • Ecosia est le premier moteur de recherche écologique au monde. Similaire à ses concurrents, Chrome ou Firefox et comme eux, il génère des revenus à partir des clics de ses utilisateurs sur les annonces qui s’affichent. La différence réside dans l’utilisation de l’argent ainsi généré. Ecosia reverse 80 % de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui mettent en place des programmes de reforestation dans le monde. En mai, le moteur de recherche vient de passer le cap de plus de 150 millions d’arbres plantés à travers la planète.

Écoles durables dans le monde • Les écoles et les universités contribuent aussi au développement social, humain et à la protection de l’environnement. Le Times Higher Education vient de publier son classement THE Impact Ranking 2022 des meilleurs établissements d’enseignement supérieur dans le monde en termes d’impact social et économique, selon la base d’indicateurs liés aux objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies. Le top 5 des meilleures universités et grandes écoles dans le monde : Western Sydney University (Australie), Arizona State University (Etats-Unis), Western University (Canada), King Abdulaziz University (Arabie Saoudite), Universiti Sains Malaysia (Malaisie). Les universités et les écoles françaises apparaissent au-delà du top 100 avec l’université de Montpellier, celle d’Aix-Marseille, l’IMT – Atlantique…

Afrique : l’accès aux énergies propres • L’Organisation des Nations unies (ONU) vient d’annoncer un nouveau plan pour accélérer le passage aux énergies renouvelables dans les pays les moins avancés en la matière, notamment en Afrique. L’organisation compte catalyser la mobilisation de 600 milliards de dollars pour l’électrification et l’accès à la cuisson propre d’ici à 2025. Une nouvelle initiative voit le jour à l’échelle mondiale pour faciliter l’accès à l’électricité via les solutions renouvelables et à la cuisson propre. Il s’agit du nouveau réseau d’action Energy Compact lancé récemment par l’ONU. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), 550 millions d’Africains n’ont pas encore accès à l’électricité et plus de 900 millions de Subsahariens n’ont pas encore accès à la cuisson propre.