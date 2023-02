Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Une cartographie génétique maritime • Avec près de 11 millions de kilomètres carrés, le domaine maritime français est le plus étendu au monde derrière les États-Unis. Le gouvernement vient de lancer une vaste cartographie génétique de son milieu marin. Ce génome de quelque 4 500 espèces végétales et animales marines sera séquencé sur huit ans. Élaborer une cartographie génétique de la biodiversité marine et recenser des milliers d’espèces qui peuplent les eaux métropolitaines et d’outre-mer. Ce programme doit aider à la préservation des espèces menacées et une meilleure gestion des stocks de pêche. Il servira aussi à identifier de nouvelles molécules dans le domaine médical, ou l’agronomie.

Des repas anti-gaspillage pour les villageois • Voilà une idée astucieuse et concrète pour lutter contre le gaspillage. La commune de Congrier en Mayenne (900 habitants) vient de décider la valorisation des restes de sa cantine scolaire. Les plats non distribués aux enfants sont mis dans des contenants en verre et à la fin du service, ils sont livrés au commerce du village qui en assure la revente en fin d’après-midi ou en soirée. L’occasion pour les habitants de manger à petits prix (entre 1 et 2 euros le plat) et, pour la cantine, d’éviter le gaspillage de nourriture.

Un référent animalier • Bonne nouvelle pour nos amis les bêtes. Le gouvernement vient de renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Un policier ou un gendarme sera désigné référent sur le sujet des violences faites aux animaux dans les 4 000 commissariats de police et brigades de gendarmerie. Ces référents seront formés pour bien comprendre le droit qui s’applique et de bien accueillir les personnes qui viendraient dénoncer les actes de violence. Rappelons que 12 000 infractions visant des animaux domestiques ont été enregistrées en 2021 par la police et la gendarmerie, en hausse de 30 % depuis 2016.

Matériaux naturels pour construire • Pour booster l’emploi de matériaux écologiques dans le bâtiment, le collectif « Frugalité heureuse et créative » vient de lancer une pétition pour une baisse de la TVA. Au moment de choisir les matériaux et techniques pour construire, les maîtres d’ouvrage optent en priorité pour le moins cher. « Aujourd’hui les matériaux et techniques directement ou indirectement liés à la pétrochimie sont les moins onéreux… Leur fabrication et mise en œuvre consomment beaucoup d’énergie, émettent des quantités désastreuses de gaz à effet de serre et concourent gravement au dérèglement climatique global, comme à la pollution généralisée tout en portant atteinte à la santé », constate le collectif qui recommande une baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés et géosourcés, d’origine naturelle et peu transformés (chanvre, terre crue, paille, etc.).