Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

La « météo des forêts » ! • Après la météo des plages et la météo des neiges, Météo France propose sa « météo des forêts ». À partir du 1er juin, et jusqu’au mois d’octobre, un bulletin quotidien sera publié pour nous informer sur les risques d’incendies département par département. Objectif du dispositif : délimiter les zones à risques et nous avertir afin que nous soyons plus vigilants et puissions adapter notre comportement. La carte présentera quatre niveaux par couleurs, en tenant compte de différents paramètres comme la sécheresse de la végétation, la température, la pluie, la force du vent, et l’humidité de l’air. Le code couleur correspond aux niveaux d’alerte employés traditionnellement par Météo France : vert : risque faible ; jaune : risque modéré ; orange : risque élevé ; rouge : risque très élevé.

Résister à la pression des lobbies • Le gouvernement compte publier cet été sa stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), qui orientera la politique alimentaire de la France à horizon 2030. Face aux pressions des lobbies agroalimentaires, un collectif de 78 organisations environnementales, de consommateurs, de santé et de solidarité vient d’adresser à Matignon une lettre ouverte qui exige une nécessaire transition vers une alimentation durable. Les signataires appellent le gouvernement à suivre les recommandations partagées par les scientifiques et la société civile pour que ce plan soit à la hauteur des enjeux écologiques, de justice sociale et de santé publique.

Réduire sa dette et protéger la nature • C’est un bon procédé écologique ! Annulation de dette contre protection de la nature. L’Équateur vient d’obtenir la réduction d’un milliard de dollars de sa dette extérieure commerciale en s’engageant en contrepartie à allouer 450 millions de dollars à la conservation des îles Galapagos. L’accord signé avec le Crédit Suisse et la BID (Banque interaméricaine de développement) est un échange vertueux de dette en faveur de la protection de la nature. Les îles Galapagos, situées à 1 000 km de la côte équatorienne, un paradis de la biodiversité avec une faune unique, tirent leur nom des tortues géantes qui y vivent. Cet accord permettra de renforcer les zones protégées de ces îles, à savoir ses deux réserves marines et le parc national. L’objectif est de garantir l’intégrité des principaux écosystèmes marins de l’archipel, en particulier les espèces migratrices en danger d’extinction : le requin-baleine, le requin-marteau, ainsi que les tortues de mer.

Cultivez des aliments, pas du tabac ! • L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’exhorter les gouvernements à cesser de subventionner les cultures de tabac et à soutenir des cultures plus durables qui pourraient nourrir des millions de personnes. Le nouveau rapport de l’organisation onusienne intitulé « Cultivez des aliments, pas du tabac », met en lumière les maux de la culture du tabac et les avantages du passage à des cultures vivrières plus durables pour les agriculteurs, les économies et l’environnement. La culture du tabac provoque des maladies chez les agriculteurs eux-mêmes et on estime que plus de 1 million d’enfants travaillent dans les plantations de tabac, manquant ainsi l’occasion de recevoir une éducation. Rappelons-le, cette addiction est responsable de 8 millions de décès par an.