Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Des maires en formation • Le gouvernement vient d’annoncer que des sessions de formation à la transition écologique seront proposées à tous les maires de France. Une formation de trois heures, organisée par l’Agence de la transition écologique (Ademe) et l’Office français de la biodiversité, sera dispensée, dans les deux ans à venir, aux 30 000 maires. Ces sessions leur permettront d’évaluer ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et les mesures à prendre pour les atténuer et s’y adapter.

Calculer son empreinte numérique • Les activités numériques pèsent pour 2 à 4 % des émissions mondiales globales. L’Agence de la transition écologique (Ademe) vient de lancer un nouvel outil ImpactCO2.fr pour mesurer son empreinte carbone numérique. Il suffit de renseigner des informations pour obtenir une évaluation de notre impact écologique en matière de consommation numérique pour un usage personnel ou professionnel. Une initiative intéressante pour plus de sobriété. Rappelons qu’une part d’environ 80 % de notre empreinte numérique provient de la fabrication de nos appareils et non de l’usage de ces derniers…

Pollution meurtrière • La pollution de l’air reste la grande menace environnementale pour notre santé. Dans son nouveau rapport l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) estime que l’exposition à des concentrations de particules fines supérieures aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé a entraîné, en 2020, 238 000 décès prématurés à travers l’Union européenne. Malgré cette légère hausse par rapport à 2019, l’Agence estime que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser l’objectif de réduction de plus de 50 % de morts prématurés en 2030 par rapport à 2005.