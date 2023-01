Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Une aide au vélo électrique • L’achat d’un nouveau vélo électrique peut s’accompagner d’une aide de l’État ou de votre commune. Les règles d’attribution de cette prime ont été assouplies et son montant maximal relevé pour les personnes au revenu fiscal modeste. Jusqu’à présent, cette aide concernait uniquement les Français dont le revenu est inférieur à 13 489 euros. À compter de 2023, la limite du revenu fiscal a été augmentée, jusqu’à 14 089 euros. Le montant de la prime est alors de 300 euros. En 2022, la pratique du vélo a augmenté de 8 % par rapport à 2021 en France, a dévoilé le réseau Vélos & territoires.

Des catastrophes climatiques coûteuses • Dans sa dernière estimation, le réassureur allemand Munich relève qu’en 2022, les catastrophes naturelles et climatiques ont provoqué la mort de 11 000 morts et causé 270 milliards de dollars de pertes. L’ouragan Ian, qui a frappé la côte ouest de la Floride fin septembre et a balayé l’est de l’Amérique du Nord, est le deuxième ouragan le plus coûteux de l’histoire. Le bilan des pertes s’établit à environ 100 milliards de dollars. Le plus lourd bilan en pertes humaines revient aux inondations qui résultent des très fortes pluies de mousson au Pakistan, qui ont fait plus de 1 700 victimes.

Tunisie : vers une économie circulaire • En réponse au changement climatique le gouvernement investira 2,1 milliards d’euros, environ 7 milliards de dinars tunisiens, au cours des deux prochaines années dans des projets écologiques. Les investissements seront axés sur la promotion de l’économie circulaire à travers le développement, l’écoconstruction, ainsi que la valorisation des déchets ménagers et industriels. À noter que le gouvernement a baissé récemment la TVA de 17 % sur les impositions fiscales relatives à l’importation des équipements de recharge des véhicules électriques.

Madagascar : un mauvais élève ! • Graine de Vie, l’une des importantes ONG de reboisement vient d’annoncer la réduction d’un tiers, de tous ses projets sur la grande île. Elle dénonce l’inaction du gouvernement face à une « déforestation barbare ». Entre 50 000 et 100 000 hectares de forêts sont détruits chaque année. Ce qui pousse à l’extinction de près de 75 % des espèces végétales…