Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Halte à l’exploitation minière des fonds marins • Le conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) vient de conclure en Jamaïque sa troisième réunion de l’année. L’objectif est d’établir un règlement qui fixe les conditions de l’exploitation commerciale des ressources minérales dans les grandes profondeurs, en haute mer. Les 168 États-membres sont divisés sur le contenu du code minier censé aboutir d’ici à la fin de 2023. Plusieurs pays ont exprimé leur volonté de freiner la course aux abysses qui s’annonce en demandant une pause de précaution le temps d’acquérir des connaissances sur ces milieux, voire un moratoire. Tandis que d’autres, demandent le renouvellement de leurs permis d’explorer.

Naissance d’un éco-syndicalisme • L’écologie s’intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans l’entreprise. Illustration : la naissance en 2020, de l’union syndicale Printemps écologique sous l’impulsion de 50 bénévoles engagés. Aujourd’hui, elle regroupe désormais 21 syndicats, comme la Fonction publique territoriale, la Métallurgie et Sidérurgie ou encore à l’Éducation nationale. Objectif ? mettre l’écologie au cœur de la vie de l’entreprise, engager les salariés sur cette question et impulser l’éco-syndicalisme. Deux ans après, l’organisation espère gagner du terrain lors des prochaines élections professionnelles, et peser sur les choix stratégiques des entreprises où elle sera présente. Bref, le dialogue social devrait accélérer la transition écologique au sein des entreprises et des organismes publics.

Les Français enclins à des pratiques plus sobres • L’Ademe vient de dévoiler son dernier baromètre « Les représentations sociales du changement climatique ». Selon cette nouvelle édition, les deux tiers des Français craignent que le changement climatique ne soit pas limité à des niveaux raisonnables d’ici à la fin du siècle. Les Français sont également de plus en plus enclins à des pratiques plus sobres dans leur quotidien pour réduire leur consommation énergétique. Si la première préoccupation des Français est la hausse des prix, la menace climatique arrive en second. 51 % des personnes interrogées déclarent avoir subi, « souvent ou parfois », les conséquences de désordres climatiques et 63 % d’entre eux estiment que la priorité du gouvernement devrait être de réorienter en profondeur l’économie et soutenir exclusivement les activités qui préservent l’environnement, la santé et la cohésion sociale.

Une gorgée de microplastiques • Des chercheurs chinois de l’université du Sichuan à Chengdu ont évalué les effets néfastes de l’utilisation des gobelets à usage unique. En usant de ces contenants, le consommateur s’expose à l’ingestion de centaines de particules de plastique disséminées dans sa boisson. Une simple boisson servie dans un gobelet jetable peut contenir jusqu’à 1 500 microparticules de plastique. Les gobelets en plastique ne sont d’ailleurs pas les seuls incriminés : la version en carton, est, elle aussi, à l’origine de la libération de microplastiques car souvent la paroi interne de ces gobelets cartonnés est recouverte d’une fine couche de plastique.