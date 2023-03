Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

La France sur le podium des pesticides ! • Selon une récente étude publiée par Générations futures, la France fait partie des 3 pays européens qui disposent du plus grand nombre de matières actives pesticides autorisées. Un usage de 291 substances actives (parmi les 453 approuvées par l’Union européenne). Soit 32 % de plus que la moyenne des autres pays. L’ONG demande au gouvernement de réaffirmer son attachement à l’application des règles d’homologation.

Semaine étudiante de l’écologie • Du 27 mars au 2 avril 2023 se tiendra la Semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité (SEES). Elle est organisée par le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (RESES). Cette organisation mène des projets en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux tels que l’alimentation, la biodiversité ou le climat. Pour l’édition 2023, le RESES souhaite mettre en valeur les actions solidaires luttant contre la précarité. Des prix récompenseront des initiatives étudiantes traitant de ces enjeux.

Biocarburants : le grand gaspillage des terres • Dans un rapport européen, l’ONG Transport & Environnement indique que les biocarburants, ces alternatives au diesel ou à l’essence accaparent 9,6 millions d’hectares de terres. Cela correspond à une superficie plus grande que celle d’une île comme l’Irlande ! C’est un gâchis et un frein à la lutte contre le dérèglement climatique. Si ces terres étaient remises à leur état naturel, elles pourraient absorber 65 millions de tonnes de CO 2 de l’atmosphère. Ces terres pourraient être utilisées pour répondre aux besoins caloriques d’au moins 120 millions de personnes.

L’eau, enjeu majeur · Du 22 au 24 mars 2023 se tiendra à New York la Conférence des Nations-Unies sur l’eau douce. Un moment décisif pour créer un élan mondial. Les chiffres sont cruels… 2,2 milliards de personnes dans le monde boivent une eau non potable. 3,6 milliards n’ont pas de toilettes. Plus de 800 000 êtres humains meurent chaque année en raison de l’insalubrité de l’eau, et du manque d’hygiène. L’eau est un facteur déterminant pour les objectifs de développement durable.