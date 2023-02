Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Énergie : un guide pour faire des économies • Comment réduire sa facture à l’heure où les prix de l’énergie s’envolent ? Quels sont les appareils les plus énergivores à la maison ? Greenpeace France vient de publier « Le guide des économies d’énergie » qui répond à toutes ces interrogations en proposant des conseils d’actions individuelles et collectives. Sous la forme de « pense-bête », le guide nous propose différentes astuces, comme : entourer son ballon d’eau chaude d’une jaquette isolante, privilégier la bouilloire à la casserole, laver son linge à 30 degrés ou encore s’équiper de rideaux isolants thermiques. Autant de gestes qui permettent d’économiser des centaines d’euros et de kilos de CO 2 par an.

Abus du lait maternisé • L’industrie du lait maternisé dépense des milliards de dollars chaque année pour influencer la décision des parents sur l’alimentation de leur bébé. C’est ce qu’indique la dernière livraison de la revue The Lancet. Cette pression s’exerce à travers un lobbying contre les mesures vitales de soutien à l’allaitement maternel. De plus, le marketing du lait maternisé exploite le manque de soutien à l’allaitement maternel de la part des pouvoirs publics pour vendre ses produits. Rappelons que l’allaitement maternel permet aux enfants de survivre et de se développer au maximum de leur potentiel, offrant des avantages nutritionnels considérables, réduisant les risques d’infection et baissant les taux d’obésité et de maladies chroniques plus tard dans la vie.

Une école sur trois sans eau ! • Les investissements dans la santé et la nutrition scolaires ont un impact significatif sur la réussite des élèves. Les enfants apprennent mieux dans des écoles sûres et saines. Pourtant, de nombreux établissements scolaires dans le monde manquent encore des services qui permettent la bonne santé et le bien-être de leurs élèves, notamment l’accès à l’eau potable. Une école sur trois dans le monde ne dispose toujours pas d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires de base, révèle un nouveau rapport publié par l’Unesco, l’Unicef et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cela signifie que près de 584 millions d’enfants ont un accès limité à l’eau potable en milieu scolaire. La présence de services de santé et de nutrition à l’école incite les enfants à y venir et à y rester. À eux seuls, les repas scolaires augmentent le taux de scolarisation et le taux de fréquentation de respectivement 9 % et 8 %.

Un degré de plus peut transformer le vivant ! • Nous savons que le climat affecte le cycle de vie, le nombre d’individus d’une espèce et leur répartition dans une région. Cependant, la hausse des températures a des conséquences différentes sur les multiples aspects du vivant. Des scientifiques du département d’Histoire naturelle de l’université norvégienne de science et technologie (NTNU) viennent d’étudier les effets d’une hausse d’1 degré sur la végétation et la faune. Ils ont établi un lien évident entre les moments où sont intervenus les plus grands changements biologiques et les périodes pendant lesquelles le climat a subi des bouleversements majeurs : la hausse des températures a été plus importante entre 1900 et 1946, puis entre 1980 et 2020. Ils ont découvert que les cycles de vie des espèces de reproduction et de floraison ont subi un décalage important.