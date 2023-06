Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Des alternatives aux insecticides • La start-up Agriodor, spécialisée dans le développement d’alternatives aux insecticides, vient de lever cinq millions d’euros pour accélérer son développement. L’entreprise engagée dans le domaine du biocontrôle propose notamment des alternatives pour remplacer les insecticides à base de néonicotinoïdes. Ainsi, le biocontrôle représentera 11 milliards de dollars en 2025 à l’échelle mondiale avec une croissance annuelle de 16 %. Le segment qui cible les insectes représente la part de marché la plus importante. Créée en 2019, Agriodor développe des parfums produits naturellement par les plantes qui modifient le comportement des insectes ravageurs. Rappelons que les insectes ravageurs causent jusqu’à 40 % de pertes de production des cultures chaque année. Pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, il est essentiel de trouver une solution positive et d’aider les agriculteurs à sécuriser leurs récoltes. Tout en amorçant la transition écologique de l’agriculture afin de préserver santé, environnement et biodiversité.

Médias et urgence climatique • Face à l’urgence climatique, les médias assument-ils pleinement leur rôle ? Une étude menée par des scientifiques de l’université de Lausanne, publiée dans la revue scientifique Global Environmental Change, a répertorié plus de 50 000 publications scientifiques sur le changement climatique en 2020. L’équipe de chercheurs les a ensuite comparées à celles reprises par la presse écrite essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Et il s’avère que si les médias informent sur les périls climatiques, ils échouent à mobiliser le public en faveur de la planète. Et pour cause, ils alertent largement au sujet de catastrophes climatiques à long terme. Ou ils font état de phénomènes géographiquement lointains. En outre se cantonner à l’urgence climatique à travers une rubrique « environnement » est insuffisant pour favoriser l’action du public. Il faut éviter la peur, rappeler l’utilité et la puissance de l’action collective et faire partager avec le public des solutions positives.

Le bonus réparation va doubler ! • En place depuis le 15 décembre 2022, le bonus réparation n’a pas trouvé le succès attendu. Pour attirer plus de monde, son montant sera doublé pour tous les équipements. Dont le remplacement des écrans de smartphone, à compter du 1er juillet. Ainsi, les montants vont passer de 15 à 30 euros pour un aspirateur, une perceuse ou une trottinette électrique. On passe de 25 à 50 euros pour un lave-linge, une tablette tactile ou un téléphone portable. De 30 à 60 euros pour un téléviseur. De 45 à 90 euros pour un ordinateur portable.

Haute protection de l’Amazonie • Le gouvernement brésilien vient d’adopter un plan contre la déforestation de l’Amazonie qui comporte plusieurs centaines d’objectifs. Il prévoit notamment la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées illégalement à l’intérieur d’espaces protégés. Il annonce aussi l’embauche de milliers d’analystes afin de renforcer la surveillance, ainsi que la création d’un « label Amazonie » pour promouvoir l’économie durable. Ce projet indique bien le retour de la thématique environnementale au Brésil. Une priorité, après quatre ans d’indifférence et d’abandon sous le règne de l’ex-dirigeant Jair Bolsonaro. Ainsi, le Président Lula a fait de la protection de l’environnement l’une de ses priorités. Il souhaite voir son pays devenir un exemple mondial en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Il veut mettre fin à la déforestation illégale d’ici à 2030.