Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Non aux produits issus de la déforestation ! • L’Union européenne vient conclure un accord ambitieux qui vise à lutter contre la déforestation. Grâce à ce texte, l’Europe s’engage à mettre fin à l’importation de plusieurs commodités et produits dérivés issus de la déforestation. Obligation aux entreprises à se doter d’un système de vigilance efficace par la mise en place des conditions pour accompagner les pays producteurs vers des chaînes de valeur durables.

Commissaires aux comptes : transparence des impacts climatiques • La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) s’intéresse de plus en plus au thème de la durabilité comme enjeu pour améliorer la transparence des entreprises concernant leurs impacts sociaux et climatiques. En juin, l’Union européenne a adopté un texte qui renforce l’obligation pour les entreprises de publier des informations sur les implications sociales et environnementales de leurs activités. La CNCC a pris acte et s’engage à les accompagner dans le processus de publication de données de durabilité.

Océans : de plus en plus de zones mortes ! • L’un des objectifs de la COP15 sur la biodiversité, qui s’est ouverte le 7 décembre à Montréal au Canada, consiste à imposer la préservation de 30 % des écosystèmes marins. D’après les chiffres de l’ONU plus de 400 « zones mortes » existent dans l’océan mondial, elles n’étaient que 150 en 2003. La cause ? une diminution de l’oxygène dans l’eau de mer. Sous-oxygénées, ces zones marines s’étendent sur 245 000 kilomètres carrés et menacent la vie vertébrée : plus d’un tiers des mammifères marins sont concernés.

Pays-Bas : contre l’élevage intensif • Pour respecter son « plan azote » qui prévoit de diviser par deux les émissions de ce gaz à effet de serre d’ici à 2030, le gouvernement des Pays-Bas compte rayer du paysage entre 2 000 et 3 000 élevages intensifs – soit 5 % du total des fermes dans le pays. L’agriculture intensive est la première responsable de ce désastre écologique ! Les engrais et les effluents des élevages intensifs de porcs ou de vaches laitières représentent presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays (46 %).