Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Le développement durable en fête • Initiée par la France en 2003, avant de devenir européenne en 2015, la Semaine européenne du développement durable sera organisée du 18 septembre au 8 octobre. Son mot d’ordre, cette année : « Agir au quotidien ». Les activités (expositions, projections de films, ballades dans des parcs naturels, ateliers consacrés à l’alimentation, etc.) sont destinées à sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement durable et à l’encourager à s’engager dans des actions concrètes. L’année dernière, l’événement a dénombré 7 047 projets organisés dans 24 pays d’Europe, dont 616 en France.

8 à 10 milliards d’euros pour la forêt • Le dernier rapport « Objectif forêt » indique que 15 % de la forêt métropolitaine nécessitera un renouvellement des arbres vulnérables ou incendiés. Depuis 2018, les épisodes de chaleur et de sécheresse ont conduit à un affaiblissement des arbres. Plus de 300 000 hectares ont dépéri déjà, et c’est 30 % des essences qui risquent de dépérir à horizon 2050. Planter, recruter des professionnels et gérer convenablement les parcelles pour adapter la forêt au changement climatique ne nécessitent pas moins de 10 milliards d’euros sur dix ans. Dans la prochaine décennie, 2,6 millions d’hectares, en plus des 500 000 hectares seront concernés par le renouvellement.

« Le monde laisse tomber les femmes et les filles » ! • L’édition 2023 de l’étude sur l’égalité des sexes réalisée par l’ONU dresse un tableau inquiétant. Malgré les efforts consentis dans le monde, l’égalité des sexes est loin d’être atteinte ! Plus de 340 millions de femmes et de filles, soit environ 8 % de la population féminine mondiale, vivront dans l’extrême pauvreté d’ici à 2030, et près d’une sur quatre connaîtra une insécurité alimentaire, si les tendances actuelles se poursuivent. Les disparités entre les sexes restent élevées en ce qui concerne l’emploi et les revenus. Pour chaque dollar que les hommes gagnent en revenus du travail à l’échelle mondiale, les femmes ne gagnent que 51 cents !

Afrique : le miracle économique du renouvelable ! Le succès du premier Sommet africain pour le climat, qui s’est tenu du 4 au 6 septembre au Kenya est promoteur pour le continent. Il a débouché sur la Déclaration de Nairobi, un document qui servira de base dans les négociations climatiques mais aussi pour les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale en octobre à Marrakech. L’Afrique est enfin reconnue comme un acteur important de la transition énergétique. Les pays africains, qui ne reçoivent que 3% des investissements mondiaux, demandent à la communauté internationale de les accompagner dans le développement des énergies renouvelables. Rappelons que l’Afrique dispose d’un gigantesque potentiel dans ce domaine. Elle abrite 40% des réserves mondiales de cobalt, de manganèse et de platine, essentiels pour la fabrication des batteries et des piles à hydrogène.