Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental par… Ezzedine El Mestiri !

Animaux : un certificat d’engagement • Pour lutter contre l’abandon, (des animaux abandonnés ? 100 000 par an en France), depuis le 1er octobre, tout primo-adoptant doit présenter après un délai de sept jours un document dans lequel il s’engage à respecter les besoins des animaux pour en faire l’acquisition. Il doit faire cette démarche auprès d’un éleveur ou d’un refuge, signer un « certificat d’engagement et de connaissances » pour faire l’acquisition d’un chat, d’un chien, d’un lapin ou d’un lièvre. Et il en sera de même pour les équidés (cheval, âne, bardot ou mulet) à partir du 31 décembre.

Un tournage en sobriété • Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a décidé de conditionner les aides publiques accordées aux films, séries et téléfilms à une estimation de leurs émissions de CO 2 , à partir du 1er janvier 2024. Les producteurs d’œuvres cinématographiques et d’œuvres audiovisuelles devront fournir un bilan carbone des œuvres au moment de leurs demandes d’aides. Il faudra notamment calculer le CO 2 émis lors des tournages (transport, cantine, moyens techniques…) et de la post-production.

Chargeur unique pour les smartphones • Les députés européens ont voté en faveur d’un port unique de type USB-C pour tous les mobiles, tablettes et consoles d’ici à l’automne 2024. Cette obligation va s’imposer pour les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses électroniques, les casques, les appareils photos numériques, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo portables, les GPS, les claviers et souris d’ordinateurs, ainsi que les enceintes portatives. Et ce, quel que soit leur fabricant. Les ordinateurs portables seront aussi concernés à partir de début 2026.

Une culture moins polluante • Lors du dernier forum culture du réseau Eurocities, qui s’est tenu à Lille, une vingtaine de villes européennes se sont engagées à mettre en œuvre une politique culturelle plus durable. Optimiser l’efficience énergétique des bâtiments culturels, relocaliser des activités ou encore calculer l’empreinte carbone des événements… Autant de priorités pour assurer la transition écologique. Cet appel pour une culture « durable et partagée » a été signé pour le moment par 23 villes, dont Avignon (France), Kharkiv (Ukraine), Leeds et Glasgow (Royaume-Uni), Turin (Italie) ou encore Gdansk (Pologne).