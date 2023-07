Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Quatre conseils pour des festivals écolos • L’ONG Greenpeace nous dispense des conseils pour faire la fête en limitant son impact sur la planète et c’est possible ! De plus en plus de festivals adoptent une démarche écolo, en tentant de réduire leur impact environnemental. Mais en tant que festivaliers, nous pouvons aussi agir. S’y rendre en transports peu polluants et éviter autant que possible de prendre l’avion ! Le mieux, donc, est de choisir un festival où il est possible de se rendre en train ou en optant pour le co-voiturage. Concernant la nourriture, optez pour le végétal. De plus en plus d’événements proposent désormais autre chose que les traditionnelles merguez et galette-saucisse, avec des options végétariennes, bio ou locales. Se désaltérer avec des contenants réutilisables et pour cela, il y a un outil indispensable : la gourde. Et surtout choisissez un festival vraiment écolo qui affiche une empreinte carbone faible.

Donner, prendre et recycler • Une bonne initiative venue de Smicval Market, le premier supermarché gratuit et solidaire de France situé à Vayres, en Gironde. Le concept est de valoriser les déchets et agir pour le pouvoir d’achat des habitants. Ce qui n’a plus d’usage pour les uns peut en avoir pour les autres ! Les citoyens peuvent disposer d’une carte qui leur permet d’accéder au magasin. Ils peuvent ainsi déposer les objets dont ils veulent se débarrasser : high-tech, vaisselle, décoration, cuisine, sport ou bricolage. Ils ont aussi le droit de prendre gratuitement ce qu’ils veulent, sans limite ni contrôle. Dans ce supermarché, il est possible de donner, prendre et recycler. Voilà une initiative exemplaire qui devrait faire des émules dans d’autres villes.

Transition énergétique : l’inégalité Nord-Sud • Le rapport sur l’investissement dans le monde 2023 de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) révèle qu’une grande partie de la croissance des investissements internationaux dans les énergies renouvelables s’est concentrée dans les pays développés. Les pays du Sud ont besoin d’environ 1 700 milliards de dollars par an d’investissements dans les énergies propres, cependant, ils n’ont attiré que 544 milliards de dollars en 2022. Il y a vraiment une nécessité d’un allègement de la dette afin d’offrir aux pays en développement une marge de manœuvre budgétaire leur permettant de réaliser les investissements nécessaires à la transition énergétique.

5 milliards de téléphones qui dorment ! • De nombreux téléphones, inutilisés, dorment dans nos placards. Selon l’association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), il y en aurait plus de cinq milliards à travers la planète. L’association et 12 opérateurs viennent d’annoncer leur volonté de s’attaquer à ce problème en s’engageant pour réutiliser, réparer et recycler ces mobiles non-utilisés, pour limiter la production de matières premières. D’ici à 2030, le nombre de téléphones mobiles usagés collectés représenteront au moins 20 % des appareils neufs. Autre engagement, 100 % des appareils collectés via les programmes de reprise devront être réparés, réutilisés ou transférés à des organismes de recyclage. En réutilisant les cinq milliards de téléphones mobiles, la GSMA estime que l’on pourrait récupérer l’équivalent de huit milliards de dollars en or, palladium, argent, cuivre, terres rares et autres métaux critiques.