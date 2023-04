Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d »horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Une plainte contre la RATP • L’association RESPIRE qui alerte depuis des années sur la qualité de l’air à l’intérieur des enceintes du métro vient de déposer une plainte contre la RATP pour tromperie aggravée et blessures involontaires auprès du Procureur de Paris qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. Confiées à un service spécialisé, les investigations permettront de clarifier les conditions dans lesquelles des millions d’usagers sont quotidiennement exposés à un air nocif dans les transports en commun. « Il est temps de lever la loi du silence et que la RATP dise la vérité aux usagers », déclare Tony Renucci, directeur général de RESPIRE.

Eau potable polluée • Le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de révéler une vaste pollution de l’eau potable par plusieurs substances interdites. L’agence a mesuré la présence de composés chimiques peu analysés dans le cadre de contrôles réguliers. Des résidus du chlorothalonil, un fongicide interdit depuis 2019, dépassent les niveaux de qualité réglementaires dans plus d’un prélèvement sur trois et sont présents dans plus d’un prélèvement sur deux. Autre présence dangereuse, celle du métolachlore ESA, issu d’un herbicide dangereux et utilisé dans la culture du maïs, dans plus de la moitié des échantillons. Cette situation nous interroge sur la dépendance de notre agriculture aux pesticides et le risque pour notre santé !

Sauver l’araignée • L’évaluation a nécessité cinq ans de travail en mobilisant l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), l’Office français pour la biodiversité, le muséum d’histoire naturelle et la société française d’arachnologie. Sur les 1 622 espèces d’araignées recensées, 10 % sont menacées de disparition, et 6 % sont quasi menacées. Ces insectes sont victimes de l’urbanisation qui détruit leur habitat, mais aussi de l’usage de pesticides. Rappelons que les araignées sont des insecticides naturels, qui peuvent tout à fait cohabiter avec nous. Leur rôle est précieux dans la régulation des populations d’insecte. Les avoir chez nous, c’est l’assurance d’avoir moins d’acariens, moins de mouches ou de moustiques.

Moins de nitrites dans la charcuterie • Entre 2023 et 2024, plusieurs produits de charcuterie de grande consommation (jambons cuits, lardons, saucisses fraiches, saucissons secs…) verront leurs teneurs maximales en nitrites réduites. Depuis des années, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ne cesse d’alerter sur les risques associés à la consommation de nitrites/nitrates. Le plan d’action présenté par le gouvernement prévoit des baisses immédiates d’additifs nitrés à compter de fin avril, des baisses à court terme (6-12 mois) et la mobilisation des instituts scientifiques pour la recherche et le développement de solutions qui visent à tendre vers la suppression de l’utilisation des nitrites dans la plupart des produits de la charcuterie d’ici à 5 ans. Malheureusement, ce plan ne contient pas d’engagements assez forts pour la suppression de ces additifs et repose sur les engagements volontaires de l’industrie. Pour l’association Foodwatch et la Ligue contre le cancer, le compte n’y est pas, car les autorités n’ont pas pris de décision réglementaire pour interdire les nitrites-nitrates ajoutés. Elles dénoncent également le répit accordé à l’industrie agroalimentaire pour davantage de recherche et développement.