Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental... par Ezzedine El Mestiri !

Un emploi en accord avec ses valeurs • Le récent sondage de Harris Interactive et du Collectif Pour un réveil écologique confirme l’engagement croissant des jeunes en faveur des enjeux écologiques dans leur recherche d’emploi. 82 % d’entre eux considèrent important d’avoir un emploi utile à la société et qui respecte l’environnement. 70 % sont prêts à renoncer à une offre d’emploi si l’employeur ne prend pas en compte l’écologie et un jeune sur 6 se déclare être prêt à quitter son emploi dans ce cas. L’étude révèle aussi que les jeunes sont attachés à la valeur travail. 85 % d’entre eux estiment que le travail occupe une place importante dans leur vie, et 50 % continueraient à travailler même s’ils avaient assez d’argent pour vivre sans salaire ! Le Collectif Pour un réveil écologique vient de lancer la plate-forme « Pour l’emploi de demain », qui recense des offres d’embauche dans des secteurs bénéfiques à la transition écologique. Accompagner ces jeunes et les aider à trouver un travail en accord avec leurs valeurs.

Jouer pour la biodiversité • Après le loto du patrimoine, la Française des jeux vient de lancer le loto de la biodiversité. Un ticket vert avec un papillon, la forêt, la mer sera vendue trois euros. Le joueur pourra gagner jusqu’à 30 000 euros. L’objectif est de vendre 14 millions de tickets, qui permettront à l’Office français de la Biodiversité de récolter six millions d’euros, à raison de 43 centimes par billet vendu. Ce nouveau jeu de grattage servira à financer des projets au service de la nature. L’argent sera mis à disposition pour des lauréats œuvrant pour l’écologie. Rappelons que les programmes biodiversité représenteront un milliard d’euros en 2024 et l’apport de ce loto n’apportera qu’une petite goutte d’eau !

Déforestation : les Pays-Bas, mauvais élève ! • Selon l’agence nationale de statistiques CBS, les Pays-Bas sont le plus grand importateur européen de produits en provenance de pays présentant un risque élevé de déforestation, notamment le soja, l’huile de palme et le cacao. Le Brésil est le premier pays tiers exportateur de produits liés à la déforestation vers la Hollande, livrant des produits notamment du soja et du bois, pour une valeur de 3,2 milliards d’euros en 2022. Si 28 % des produits liés à la déforestation sont immédiatement réexportés, 33 % le sont après transformation aux Pays-Bas et 39 % restent dans le pays. L’industrie de l’alimentation animale est le plus grand consommateur de produits liés à la déforestation utilisant environ 41 % des importations. Pour mémoire, l’Union européenne a récemment intensifié ses efforts pour interdire les produits liés à la déforestation. Une loi a été votée par le Parlement européen en avril dernier.

Climat : 43 millions d’enfants déracinés ! • Entre 2016 et 2021, des catastrophes climatiques (inondations, tempêtes, sécheresses, incendies), dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le réchauffement de la planète, ont entraîné 43,1 millions de déplacements d’enfants à l’intérieur de 44 pays. Selon les estimations de l’UNICEF, les inondations fluviales pourraient, à elles seules, déplacer presque 96 millions d’enfants au cours des 30 prochaines années. Même si les impacts du changement climatique frappent partout, le rapport pointe du doigt des zones particulièrement vulnérables. Ainsi, les Philippines, l’Inde et la Chine sont les pays les plus touchés en nombre, près 23 millions de déplacements d’enfants en 6 ans, en raison de la densité de leur population et un manque de plans d’évacuation préventifs.

crédits : shutterstock