Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Une première solidaire et écologique • La banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’est engagée à reverser 15 % de son bénéfice net, soit plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, à des projets environnementaux et solidaires, « C’est une prise de risque totale, oui on gagne de l’argent, on est très efficace d’un point de vue opérationnel, mais on va mettre cette efficacité au service du bien commun, de l’utilité collective », précise Nicolas Théry, le président de la banque. C’est la première fois qu’une entreprise française met en place une telle mesure. Bravo !

Des glaciers condamnés à disparaître • La moitié des glaciers sur Terre sont condamnés à disparaître d’ici à la fin du siècle à cause du changement climatique, révèle une nouvelle étude publiée par la revue Science. Elle fournit des projections précises sur l’avenir des quelque 215 000 glaciers en alertant sur l’importance d’agir sur les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Limiter la fonte de ces glaciers et ses conséquences, notamment sur la montée du niveau de la mer et les ressources en eau. La disparition de glaciers aura des conséquences sur les ressources en eau. Ils représentent un réservoir important d’eau pour environ 2 milliards de personnes.

Une décennie meurtrière • Dans le monde, les défenseurs des droits environnementaux risquent leur vie et beaucoup la perdent. Dans son rapport annuel, Global Witness dénonce une décennie meurtrière pour ces militants du vivant. 1 733 défenseurs de l’environnement ont trouvé la mort entre l’année 2012 et l’année 2021, et au cours de 2022, 200 personnes l’ont été. L’ONG a aussi comptabilisé 342 meurtres au Brésil, 322 en Colombie, 117 au Honduras, 154 au Mexique, 270 aux Philippines…Certains gouvernements sont complices et incapables de lutter contre les méthodes mafieuses des sociétés pétrolières, minières et forestières qui exploitent voracement notre planète.

L’exploitation forestière contre la biodiversité • La Suède est en train de devenir un mauvais élève de l’écologie et de la biodiversité ! Des nombreux rapports alertent sur les menaces qui pèsent sur la faune et la flore dans les forêts suédoises. Le pays est reconnu par sa sylviculture intensive qui met en danger la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), en Suède, sur 2 249 espèces menacées dans le pays, un millier est connecté aux forêts et 349 d’entre elles sont directement mises en danger par les coupes à blanc. Une quarantaine d’espèces ont disparu à cause de la sylviculture intensive. Il s’agit de la cigogne noire, du bouquetin des Alpes mais aussi du scolyte noir et du coléoptère de la moisissure du feu.