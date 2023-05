Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Croissance exponentielle électrique • Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les marchés des voitures électriques connaissent une croissance exponentielle, les ventes ayant dépassé les 10 millions en 2022. Au total, 14 % de toutes les voitures neuves vendues étaient électriques en 2022, contre environ 9 % en 2021 et moins de 5 % en 2020. La Chine a de nouveau été le favori, représentant environ 60 % des ventes mondiales. En Europe, deuxième grand marché, les ventes ont augmenté de plus de 15 % en 2022, ce qui signifie que plus d’une voiture vendue sur cinq était électrique. Cette croissance du parc automobile électrique devrait permettre d’économiser 5 millions de barils de pétrole par jour à horizon 2030.

Un vélo à 2 milliards d’euros ! • Le gouvernement vient d’annoncer un plan vélo et marche pour la période 2023-2027 qui sera doté de 2 milliards d’euros. Ces mesures permettront d’atteindre 80 000 km en 2027 et 100 000 km d’aménagements cyclables sécurisés en 2030. Autre objectif : l’agencement d’une filière économique complète autour du vélo, de l’assemblage au recyclage. En 2022, 854 000 vélos ont été produits dans des usines françaises. L’objectif du plan vélo est de dépasser 1,4 million en 2027, pour atteindre les 2 millions en 2030.

Le Deutschlandticket écologique • L’Allemagne a lancé un nouveau ticket à 49 euros par mois qui permet d’accéder de manière illimitée à tout type de transport, hormis les trains à grande vitesse. Le nouveau Deutschlandticket est un abonnement unique qui permet d’emprunter tous les transports en commun locaux (bus, tram, métro), ainsi que les lignes de train régionales. Le dispositif est subventionné par l’État fédéral à hauteur de 1,5 milliard d’euros, à égalité avec les Länder.

Une insécurité alimentaire qui s’aggrave ! • Sous l’effet des conflits et des catastrophes climatiques, l’insécurité alimentaire s’est encore aggravée dans le monde en 2022. 258 millions de personnes ayant eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence contre 193 millions l’an d’avant, alerte ainsi un dernier rapport de l’ONU. Plus d’un quart de milliard de personnes sont aujourd’hui confrontées à des niveaux aigus de faim, et certaines sont au bord de la famine.