Pourra-t-on assurer l’équilibre du monde si celui-ci s’appuie toujours sur une augmentation continue de la population ?

Une idée en vogue, prêche aujourd’hui la réduction de la population mondiale comme l’un des moyens pour atténuer le réchauffement climatique. Comment imaginer de nouvelles solutions pour diminuer la fécondité des humains ? Ce discours trouve de plus en plus une résonnance dans un monde marqué par la rareté des biens et l’appel à la sobriété.

L’association Démographie responsable pose de façon brutale la question de maitrise de la fécondité en rappelant l’enjeu des ressources alimentaires, évoqué par l’économiste Thomas R. Malthus en 1798. L’incapacité de la production de nourriture à augmenter à proportion de la population, plaidait fermement pour une limitation des naissances ! Pour certains démographes, cette question de l’adéquation des ressources aux besoins demeure d’actualité. Elle se polarise en ce XXIe siècle sur les besoins énergétiques, dont la satisfaction commande celle des besoins en biens et services.

Submergés par une inquiétude liée à l’avenir, principalement climatique, des enquêtes révèlent que des jeunes européens expriment leur intention de ne pas avoir d’enfants. Faire moins d’enfants n’est-elle pas une bonne solution pour améliorer le sort de la planète ?

Le déclin démographique s’accompagne d’un vieillissement

Le dernier bilan annuel de l’Insee, au 1er janvier 2023 indique que la France compte 68 millions d’habitants. Si les naissances avaient connu un rebond en 2021, mettant fin à six années de baisse consécutive, elles sont reparties à la baisse en 2022 et atteignent un niveau historiquement bas. Le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, atteint son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et encore, du jamais vu depuis la grande famine du début des années 1960, la population chinoise est en baisse. Cette chute pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du siècle.

Ce déclin démographique est accompagné par un vieillissement de la population. En France, comme dans l’Union européenne, une personne sur cinq a 65 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, pour passer de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050, avertit un récent rapport de l’ONU. À l’échelle mondiale, un bébé né en 2021 pourrait s’attendre à vivre, en moyenne, près de 25 ans de plus qu’un nouveau-né de 1950.

La démographie, entrée de plein pied dans la transition écologique, est devenue un sujet de débats et de commentaires qui avertissent sur un déclin angoissant de l’humanité. Pourra-t-on assurer l’équilibre du monde si celui-ci s’appuie toujours sur une augmentation continue de la population ? Assurer des conditions convenables pour notre planète, c’est aussi agir en faveur de la maîtrise de la fécondité dans le monde ! Sans doute est-il temps de voir autrement notre avenir et raisonner en termes d’équilibre entre démographie et état de la nature. Au-delà de ces controverses, sans polémique et avec sagesse, l’humanité dispose de toute l’intelligence pour s’y adapter. Une Terre et une humanité en équilibre … « Le prince ne doit craindre de n’avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens », prévenait Confucius.