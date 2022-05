Temps de lecture estimé : 1 minute

Plus de 8 jeunes sur 10 pensent que si rien ne change, les catastrophes écologiques vont se multiplier.

La jeunesse est-elle sensibilisée aux enjeux de la transition écologique ? Cette question, essentielle, est évoquée dans la dernière enquête réalisée pour la Fédération des associations générales étudiantes (Fage). Bonne nouvelle : l’environnement et le climat arrivent en seconde position, derrière le pouvoir d’achat, parmi les préoccupations des jeunes. Malgré les difficultés économiques qu’ils connaissent, 32 % des 18-30 ans inscrivent l’écologie comme leur priorité. Cela ne nous étonne point quand on observe les diverses mobilisations de la jeunesse face aux enjeux climatiques, traduites par des actions militantes au sein des associations ou par des marches dans les grandes villes mondiales.

Plus de 8 jeunes sur 10 pensent que si rien ne change, les catastrophes écologiques vont se multiplier. Ils appellent à une révision complète de notre système économique et social, afin de résoudre cette crise. Une large majorité d’entre eux (73 %) sont prêts à renoncer à une partie de leur confort matériel pour la protection de l’environnement. Pas facile, quand des jeunes demeurent influencés par les nouveautés et la mode et ont du mal à se défaire de certaines habitudes de consommation.

Le changement climatique et la protection de l’environnement sont des sujets qui génèrent beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes. Pour la Fage, il est impératif de former l’ensemble de la population à ces enjeux de transition écologique. Pour cela, elle demande la création d’un socle de connaissances commun durant les deux premières années d’études supérieures, permettant à chacun de disposer des outils et acquis nécessaires. En effet, les changements structurels qui répondent à la hauteur des enjeux des générations futures passent aussi par une pédagogie et une sensibilisation au défi qu’est l’urgence climatique. « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir », s’adressait Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse.