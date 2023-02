Temps de lecture estimé : 2 minutes

54 % des Français pensent qu’il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité.

Essentiel de mesurer l’évolution de nos pratiques en matière d’information et d’évaluer la crédibilité que nous accordons aux différents médias. Le baromètre sur la confiance des Français dans les médias, réalisé tous les ans, depuis 1987, par Kantar Public – onepoint pour La Croix est marqué par un regain de confiance. Les médias traditionnels restent à cet égard incontournables : 71 % des Français disent s’informer tous les jours via la télévision, 49 % par la presse écrite ou numérique et 39 % par la radio.

La bonne nouvelle concerne le traitement médiatique de la crise climatique qui est de mieux en mieux perçu par l’opinion. On observe cette année, une amélioration des jugements même si les avis restent partagés. 40 % des personnes interrogées considèrent que ce sujet est « bien traité », en hausse de 14 points par rapport à l’année précédente. Mais d’autres, plus nombreuses (42 %) considèrent que le climat reste « mal traité ».

Si 76 % des Français disent suivre l’actualité avec intérêt, un niveau historiquement haut, l’étude constate aussi une fatigue informationnelle qui s’exprime chez les citoyens. Un Français sur deux ressent souvent de la fatigue ou de la lassitude par rapport à l’information. Le sentiment que les médias parlent toujours des mêmes sujets ! Les jeunes notamment, regrettent que les médias ne parlent pas des sujets importants pour eux.

Une forte utilisation des réseaux sociaux

L’enquête dévoile qu’une majorité de Français garde un réflexe de défiance à l’égard des médias. 54 % des Français pensent qu’il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité. Ainsi, d’année en année, les Français continuent de douter sur l’impartialité et l’indépendance des journalistes. Seul un quart d’entre eux estime que les journalistes sont indépendants aux pressions de l’argent (26 %) ou à celles du pouvoir (24 %). Et 45 % des personnes interrogées n’apprécient pas le fait que des groupes de presse importants soient détenus par de grands industriels.

Pour être informés, 68 % des Français disent utiliser quotidiennement les réseaux sociaux qui font l’objet d’une grande méfiance, en raison de la véracité de l’information diffusée. 53 % se méfient des informations diffusées par des personnes qui ne sont pas des médias ou des journalistes. Ils apprécient que, ces dernières années, face à la diffusion de fausses nouvelles notamment, plusieurs médias aient créé des cellules de vérificateurs de faits dont la mission est d’apporter des éléments pour juger de leur véracité.

Les éléments de ce baromètre ne peuvent que nous conforter dans la qualité des rapports que les Français entretiennent avec leurs médias : un appétit pour l’actualité, une information qui fait partie de leur quotidien et une confiance exigeante et réfléchie.