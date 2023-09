Temps de lecture estimé : 2 minutes

En France, le 4 septembre, 12 millions d’élèves ont repris le chemin de l’école. « Je veux que dès la sixième cette année, on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres », a annoncé le Président de la République Emmanuel Macron dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Hugo décrypte. Une sensibilisation des écoliers à l’écologie et leur contribution au projet que le chef de l’État s’est fixé : un milliard d’arbres plantés en dix ans !

Dès 2019, les termes « réchauffement ou changement climatiques » se sont déjà invités dans les programmes de sciences et vie de la Terre (SVT). En août 2021, la loi « climat et résilience » consacre dans son article 5 le rôle fondamental de l’éducation au développement durable, du primaire jusqu’au lycée. Ainsi les établissements scolaires ont vu naître la fonction de l’élève éco-délégué, chargé de sensibiliser sa classe aux enjeux climatiques.

Le rôle fondamental de l’École

L’excellent rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale en mars 2023, énumère des recommandations pour adapter les systèmes d’enseignement et de recherche au changement climatique : formation des professeurs aux impacts des activités humaines sur l’environnement, renforcement de l’enseignement scientifique en primaire, la mise en place de projets éducatifs liés à une thématique environnementale… Permettre aux élèves de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique. Cette rentrée doit connaitre le lancement d’un « référentiel de compétences », qui répertorie des savoirs à transmettre sur l’environnement.

L’École pourrait et devrait être un lieu privilégié pour initier l’enfant à la nature. Pourquoi ne pas renforcer, par exemple, le champ des activités en plein air ! Les moments passés dans la nature à observer et sentir sont bénéfiques pour la santé des écoliers et leur bien-être global. De nombreuses recherches, notamment celles conduites récemment, par Ming Kuo, professeure en sciences de l’Environnement à l’université de l’Illinois, mettent en lumière les avantages de la proximité avec la nature pour la réussite scolaire et la formation de futurs citoyens engagés dans la protection de notre planète. L’immersion de l’enfant dans la nature lui procure une autodiscipline, une meilleure forme physique et un cadre favorable pour coopérer avec les autres. Une école républicaine et écologique devrait soutenir, les efforts des enseignants pour délocaliser des cours à l’extérieur, réaliser des excursions et établir des partenariats avec le monde rural et les réserves forestières environnantes.

Rappelons que depuis 1975, la Charte de Belgrade de l’Unesco incitait à un nouveau type d’éducation soucieux de l’environnement. Le Sommet de l’ONU sur la transformation de l’éducation en septembre 2022, a réaffirmé le rôle irréfutable de l’éducation face au dérèglement climatique en proposant d’instaurer les bases d’une « Éducation verte ». Aujourd’hui, et c’est une bonne nouvelle, nous assistons à un grand verdissement scolaire dans le monde. De nombreux pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Argentine, le Cambodge, l’Inde et d’autres ont incorporé le réchauffement climatique dans leur système éducatif. Cette intégration concourt à former le raisonnement des enfants, les rendre éveillés et les préparer à prendre en charge l’héritage d’un environnement sain et durable.

« Il faut éduquer les enfants sans la compétitivité qui les angoisse mais sur la solidarité qui les renforce, les apaise, les reconnecte concrètement à la nature, de telle sorte qu’ils puissent s’ouvrir à sa beauté infinie, à sa générosité, à son mystère », écrivait l’écologiste Pierre Rabhi.