L’ONU vient de récompenser dix programmes pour leur rôle dans la restauration du monde naturel. Ces initiatives nommées « Fleurons de la restauration mondiale » visent à inverser la dégradation des espaces naturels. Elles ont restauré 68 millions d’hectares, une superficie plus grande que celle de la France et créé près de 15 millions d’emplois.

Parmi les projets récompensés, une initiative phare menée dans trois petits États insulaires (Vanuatu, Sainte-Lucie et Comores) qui compte renforcer la restauration d’écosystèmes uniques depuis les hauteurs jusqu’aux récifs. Réduire la pression exercée sur les récifs coralliens, vulnérables aux dégâts causés par les tempêtes, afin que les stocks de poissons puissent se reconstituer. Exploiter la croissance économique bleue pour aider les communautés insulaires.

Autre initiative : le rétablissement de la santé du Gange, le fleuve sacré de l’Inde, pour réduire sa pollution, reconstituer la couverture forestière et apporter un éventail d’avantages aux 520 millions de personnes qui vivent autour de son bassin. La croissance démographique et l’industrialisation ont dégradé le fleuve tout au long de son parcours de 2 700 kilomètres, de l’Himalaya au golfe du Bengale.

Dans certains pays, des régions montagneuses subissent les effets du changement climatique qui entraînent la fonte des glaciers, l’érosion des sols et poussent les espèces à se déplacer en altitude, ce qui peut provoquer leur extinction. Des initiatives en Serbie, au Kirghizistan, en Ouganda et au Rwanda, utilisent ainsi la restauration pour rendre les écosystèmes plus résilients afin de pouvoir soutenir leur faune et offrir des avantages vitaux aux populations. Grâce à la protection de leur habitat, le nombre de gorilles en Ouganda et au Rwanda a doublé au cours des 30 dernières années.

Des actions pour réparer le désastre écologique

La communauté de Demak, située sur l’île principale de Java, en Indonésie, est en proie à l’érosion et à la perte de terres causée par l’élimination des mangroves pour la construction d’étangs d’aquaculture, l’affaissement du sol et les infrastructures. Au lieu de replanter des mangroves, une action innovatrice fut menée pour construire des structures semblables à des clôtures avec des matériaux naturels le long du rivage pour affaiblir les vagues et piéger les sédiments, créant ainsi des conditions qui permettent aux mangroves de se reconstituer naturellement.

Des actions pionnières, salutaires et exemplaires pour réparer un peu le désastre écologique durant ces décennies d’inconscience ! Restaurer ces écosystèmes nous presse à transformer notre relation avec la nature pour inverser la crise planétaire du changement climatique et la perte de la biodiversité. Ces fleurons mondiaux de restauration basés sur le savoir scientifique et soutenus par une volonté politique contribuent à forger un avenir plus durable pour notre planète. Ils rétablissent des écosystèmes utiles pour une production durable, une meilleure alimentation, un environnement sain et une vie supportable pour tous. « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais », écrivait Cicéron