Dans son dernier rapport, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, indique que 108 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer en 2022. 43,3 millions seraient des enfants.

Les migrations sont souvent liées à des conflits, persécutions et troubles politiques, mais aussi, et de plus en plus fréquent, aux impacts du changement climatique. Ces déplacements ne cessent de gagner en ampleur et en embarras.

Des facteurs comme l’insécurité alimentaire et la recrudescence et la prolongation de conflits armés ajoutent de nouvelles dimensions à ce phénomène climatique. Le rapport de l’ONG Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) note un nombre record de 71 millions de personnes qui vivent en situation de déplacement à l’intérieur de leur pays dans le monde en 2022. Ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente. En outre on estime qu’au moins 200 000 personnes sont condamnées chaque année à quitter leur foyer en raison du changement climatique.

La notion de réfugié climatique reste méconnue et difficilement quantifiable. À ce jour, elle n’a pas d’existence juridique dans le droit international. Et faute de définition précise, il n’y aura pas de protection spécifique pour ces populations désignées comme des réfugiés ou déplacés climatiques, des migrants écologiques…

Des populations déjà touchées

L’urgence climatique, la crise majeure de notre époque, provoque le déplacement avec ses conséquences les plus dévastatrices. Des populations entières en subissent déjà les effets et le plus souvent des personnes vulnérables qui vivent dans certains des pays fragiles. Cyclones, hausses du niveau de la mer, incendies de forêt, sécheresses les obligent à partir provisoirement, ou définitivement, en perdant leur foyer et leurs biens. Ainsi, face à ces désastres et à ces crises humanitaires, le monde s’y prépare.

Le Pacte Mondial sur les réfugiés, adopté par l’Assemblée Générale des Nations unies en décembre 2018, aborde expressément ces déplacements dus aux catastrophes naturelles. Il admet que « le climat, la dégradation de l’environnement et les catastrophes naturelles interagissent de plus en plus avec les facteurs des déplacements de réfugiés ». L’Institut pour l’économie et la paix (IEP), vient de chiffrer à 1,2 milliard le nombre d’humains qui pourraient devenir des réfugiés climatiques d’ici à 2050. Il est donc temps d’une prise de conscience à la hauteur de l’enjeu et d’une réaction de la part de l’humanité, totalement ajustée et renforcée.