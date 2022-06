Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nous ne sommes pas prêts à tourner le dos à l’éphémère société du plastique ! D’ici à 2060, la masse des déchets plastiques dans le monde devrait tripler. Plus de 1 000 millions de tonnes seront stockées au fond des rivières et océans ! La récente étude « Perspectives mondiales des plastiques », réalisée par l’OCDE ne laisse pas de doute sur ce scénario catastrophe, si l’on ne prenait pas des mesures efficaces contre cette prolifération.

La consommation mondiale de plastique, en forte augmentation depuis plusieurs décennies s’accompagne d’une forte empreinte carbone. Elle provoque des pollutions persistantes, nuit aux écosystèmes et à la vie sauvage.

La production annuelle mondiale de plastique a quasiment doublé entre 2000 et 2019, passant de 234 à 460 millions de tonnes. La production de déchets a quant à elle plus que doublé pour s’établir à 353 millions de tonnes en 2019, contre 156 millions de tonnes en 2000. Et seuls 9 % des déchets ont été recyclés et près de 50 % ont fini dans des décharges contrôlées. Les 22 % qui restent ont été abandonnés dans des décharges et brûlés à ciel ouvert.

Des leviers multiples pour inverser la tendance

Reconnaissons que ces dernières années, il y a eu une prise de conscience grandissante de la pollution plastique dans l’opinion publique qui a ouvert la voie à des politiques publiques rigoureuses pour lutter contre ce fléau. Mais malheureusement, il reste tant à faire vu que le cycle de vie des plastiques est loin d’être circulaire. Comme ces plastiques accumulés dans les cours d’eau qui continueront de se déverser dans la mer pendant des décennies. De plus, le nettoyage de cette pollution plastique devient plus laborieux et plus onéreux, car elle ne cesse de se fractionner en particules toujours plus petites.

L’étude de l’OCDE est remarquable car elle présente quelques leviers pour inverser la tendance : les marchés des plastiques recyclés, l’innovation technologique, les mesures nationales et la coopération internationale pour éviter cette trajectoire infernale. Développer les marchés des plastiques recyclés par une action conjuguée sur l’offre et sur la demande. Bien que leur production mondiale ait plus que quadruplé en vingt ans, les plastiques recyclés ne représentent toujours que 6 % des matières utilisées ! Stimuler aussi l’innovation pour rendre le cycle de vie des plastiques plus circulaire. L’innovation peut être bénéfique en réduisant les besoins en matières plastiques primaires, en prolongeant la durée de vie utile des produits et en facilitant le recyclage.

Et surtout inciter les gouvernements et les aider à opérer cette transition en mettant en œuvre des politiques publiques pour lutter contre les effets délétères de la production plastique sur l’environnement. Libérer les mers et les cours d’eau des plastiques pour les générations futures. C’est salutaire et urgent ! « La sagesse de la terre est une complicité totale entre l’homme et son environnement », écrivait Pierre-Jakez Helias.