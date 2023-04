Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Agence de la transition écologique (Ademe) vient de publier son rapport annuel 2022 « Acteurs pour un monde plus sobre et solidaire ». C’est une mine d’informations positives et rassurantes pour la construction d’une société abstinente qui doit lutter contre le changement climatique et la dégradation des ressources.

En 2022, l’Agence a enregistré une augmentation historique de son budget, pour dépasser les deux milliards d’euros. Opérateur de France Relance depuis 2020, elle a accompagné plus de 5 000 structures dans leurs actions de décarbonation et cela va de l’efficacité énergétique au recyclage en passant par l’éco-conception. Avec des aides dont le montant varie très fortement, elle a permis de toucher un public hétérogène. À titre d’exemple, 34 % des entreprises engagées dans l’éco-conception reconnaissent avoir augmenté leurs ventes.

L’Ademe déploie également des actions pour sensibiliser les collectivités à la qualité de l’air intérieur et extérieur et aux mobilités douces. Elle leur offre les moyens de développer des solutions adaptées et acceptables. Ainsi 470 collectivités ont bénéficié d’un accompagnement qui repose sur la sobriété, le développement des énergies renouvelables et la réhabilitation des friches urbaines.

La sobriété n’est pas une option

La transition écologique doit impérativement réinventer nos façons de produire et de consommer. Nous sommes conscients des limites de nos modes de vie actuels et nous commençons à agir. Nous avons besoin d’être accompagnés à toutes les étapes de ces passages à l’action. Après des années de sensibilisation, la prise de conscience est là : 62 % des Français interrogés pour le 23e baromètre « Les représentations sociales du changement climatique » de l’Ademe sont décidés à modifier de façon importante leurs modes de vie. Si, pour 83 % des sondés, vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place est une aspiration, pour un Français sur trois, la crainte de devoir renoncer à des plaisirs reste encore un frein à la consommation assagie. L’enjeu est de rendre cette sobriété désirable.

En 2022, 2,2 millions de vues pour la rubrique « Particuliers » sur agirpourlatransition.ademe.fr ont été enregistrées. Donner à tous l’accès à une information de qualité sur les gestes du quotidien que chacun peut adopter pour accélérer la transition écologique. L’Agence a également lancé la campagne sur le numérique responsable qui s’articule autour des gestes à adopter en faisant prendre conscience de l’impact de nos usages.

La sobriété n’est pas une option car on ne peut pas continuer de consommer sans mesure, à volonté dans un monde fini. Exploitation des métaux ou des énergies fossiles, disponibilité de l’eau, capacité des sols à produire… Nous sommes condamnés à traverser cette transition inéluctable comme acteurs du changement et de la sobriété. S’informer, apprendre et disposer des moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus modérée en carbone, plus juste et harmonieuse. « La sobriété est facteur de bonheur parce qu’elle est libératrice. Si j’en veux toujours plus, quand suis-je satisfait ? », prônait le philosophe écologiste Pierre Rabhi.