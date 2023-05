Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Rencontres stratégiques du manager ». Ces deux mots, accolés ensemble par BSPK, s’assemblent vraiment.

Le cabinet de conseil luxembourgeois BSPK remplit absolument le cahier des charges. Ses conférences renommées, au cœur de l’Europe de la Northern Range, à cheval sur le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, attirent toujours davantage.

Au programme, des intervenants d’exception : Pierre de Villiers, Pierre de Gaulle, Hubert Védrine, Jacques Séguéla, Loïk Le Floch-Prigent, Philippe Dessertine… Un vrai carnet d’or placé au service des décideurs. Autant de profils expérimentés, blanchis sous le harnais, forts d’une capacité d’analyse hors du commun et désireux de partager leurs savoirs et leurs expériences. En faveur d’un management éclairé, en phase avec les défis d’aujourd’hui… Et surtout en toute franchise.

Henri Prevost, entrepreneur stratège

Ces conférences d’exception sont le fruit du travail intense d’Henri Prevost, fondateur et PDG du cabinet de conseil stratégique BSPK. Cet entrepreneur Franco-belge qui voyage tous les mois aux quatre coins de l’Europe et plus particulièrement avec les points de chute à Luxembourg et Monaco, opiniâtre et plein de sang-froid, aime à rompre avec les préceptes éculés de la langue de bois. Rien d’étonnant, donc, dans sa confiance faite « à l’agilité des petits États ». Les conférences qu’il organise dans des cadres atypiques et prestigieux sont des moments de vérité.

« Mes conférences doivent bousculer les idées ». Européen convaincant, il se refuse à voir notre continent condamné à se frayer un chemin « entre les balles perdues » venues de Chine ou des États-Unis. Oui, Henri Prevost à l’âme d’un stratège et ses conférences sont précieuses pour garder ce temps d’avance tellement nécessaire. D’ailleurs, la presse belge et luxembourgeoise le qualifie volontiers de « chasseur de stupidité fonctionnelle ».

Aux confluences de l’intelligence

Sa méthode ? L’humain d’abord. Peu convaincu de l’utilité des visios, il croit à cette intensité des rencontres humaines. Ce qu’il veut, c’est susciter un moment unique avec ses invités. « L’émotion est le piment de la réflexion ». La clef ? « La transmission : 70 % de mes orateurs doivent avoir écrit un livre ».

Son réseau ? Incroyablement solide : des capés, des diplômés, des capitaines et des courageux. Une pléiade d’experts qui le sont autant au titre « expertise » qu’au titre « expérience ». Rappelons le mantra de BSPK, cabinet de conseil très prisé au Grand-Duché : « BSPK se veut prioritairement humaine, résolument stratégique et pragmatiquement organisationnelle ». Triptyque gagnant ! Sa maxime préférée : « On tourne souvent en rond avec des idées dont on a vite fait le tour ! »

Des rencontres qui font date

Sa prochaine conférence se déroulera le 25 mai prochain, au château de Limont, près de Liège. Au programme : « L’intelligence sous toutes ses formes ». Une vraie pléiade qui va forcément passionner les managers présents. Damien Launay traitera de l’intelligence situationnelle, « quand raisonnement et résonnement ne font plus qu’un ! ».

Louis de Diesbach en dira davantage sur les rapports de l’intelligence avec le numérique, dans la droite ligne de son dernier livre Liker sa servitude. David Coulon reviendra sur sa biographie du magnat australien des médias Rupert Murdoch. Jean Pierre Veyrat évoquera l’intelligence non-verbale du corps – sujet essentiel dans notre civilisation imagée.

Pour Bruno Cepparo, la question sera plus philosophique… « Comment peut-on réellement gérer le chaos, l’incertain, le non-linéaire, le volatile ? ». Place, alors, à la plus haute forme d’intelligence. Celle qui fait face à la crise ! De solides armes qui permettront aux managers d’avoir un coup d’avance dans la course ininterrompue vers la croissance et l’expansion. Inscrivez-vous.