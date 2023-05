Temps de lecture estimé : 2 minutes

Easy Cash, l’enseigne leader de l’occasion en France, vient d’annoncer le lancement de sa garantie deux ans. La frontière entre le neuf et la seconde main s’estompe encore… Analyse business.

Easy Cash, c’est plus de 20 ans en tant que précurseur sur le secteur de l’occasion. Depuis 2001, l’enseigne s’établit sur un marché porteur qu’elle a elle-même créé en France. Et l’année dernière, le groupe a encore vu son bilan croître d’environ 20 % selon Anne-Catherine Péchinot, la directrice générale.

Alors pour 2023, le maître-mot c’est l’acquisition de nouveaux clients. Et le prolongement de la garantie jusqu’à deux ans œuvre dans ce sens. « Nous voulons convertir le plus de Français possible à la seconde main. À la fin de l’année, nous regarderons si les magasins ont attiré plus de nouveaux clients et nous saurons si cette garantie a été une réussite ou non », indique la dirigeante.

Se rapprocher encore et toujours du neuf

Sur l’occasion, la compétition fait rage et le trône qu’occupe Easy Cash attire les convoitises. Entre les concurrents directs, les applications de seconde main et les enseignes généralistes, tous viennent grappiller quelques parts de ce fructueux marché.

Alors l’enseigne, pour conserver son statut de leader, s’approche de plus en plus des standards du neuf. « Sur certains produits, même si les clients sont convaincus par l’achat de seconde main, ils peuvent émettre des doutes. Avec une garantie alignée sur celle du neuf, ils n’hésitent plus », estime Anne-Catherine Péchinot.

La dimension du satisfait ou remboursé est aussi étudiée chez Easy Cash. Aujourd’hui, tous les points de vente de la marque la proposent pour un délai de 14 jours, calquée sur la rétractation internet. Et la dirigeante nous informe que certains magasins commencent à l’élargir jusqu’à 30 jours. Une nouvelle manière d’assoir ses avantages concurrentiels sur les applications de seconde main, lesquelles ne proposent pas aujourd’hui une telle sécurité d’achat.

Un coup triplement gagnant

Vu comme cela, il est facile de penser que le marché de l’occasion est une jungle hyperconcurrentielle où tous les coups sont permis… Et bien, pas tant que ça. Anne-Catherine Péchinot estime d’ailleurs qu’une offre aussi pléthorique profite à toute l’industrie : « Plus il y a d’acteurs, plus les gens se convertissent à la seconde main », estime-t-elle.

Alors si Easy Cash s’accroche à sa place de leader, ce n’est pas pour écraser sa concurrence, mais pour lui dicter la voie. La mission commune à l’ensemble des acteurs de l’occasion vise à populariser tous les bénéfices de leur marché. Alors avec cette garantie 2 ans, l’enseigne leader joue les porte-étendard et tire l’ensemble de l’industrie vers le haut.

Côté consommateurs, Anne-Catherine Péchinot assure aussi qu’aucun changement négatif ne sera à déplorer : « Il n’y a que des bénéfices pour nos clients. Notre cote de produits « easy price » est transparente. Nous n’allons pas revendre nos produits plus chers ni les racheter à plus bas prix à cause de la garantie ». Voilà une déclaration qui devrait rassurer, à la fois les clients et les franchisés. Lesquels se voient élever au rang de « tiers de confiance » avec cette nouvelle mesure !