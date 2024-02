Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France lance son appel à candidatures pour Viva Technology 2024.

Par cette initiative, la CCI Paris Île-de-France, offre une opportunité inestimable aux start-up et PME de la région. Sous le thème de l’innovation et de la mise en réseau, cet appel à candidatures vise alors à propulser les entreprises victorieuses, sur la scène française et internationale lors du plus grand salon de la Tech, prévu du 22 au 25 mai.

En effet, chaque année, la Chambre de commerce et d’industrie sélectionne une trentaine de start-up et PME franciliennes pour occuper son stand à VivaTech, leur offrant ainsi une visibilité. Pour les intéressés, les candidatures sont d’ailleurs ouvertes jusqu’au 29 février prochain.

Mobilisée pour les start-up et PME

Lorsque cet appel à candidatures est abordé avec Karim Benthami, responsable régional des réseaux d’entreprises, celui-ci souligne le rôle crucial de la CCI Paris Île-de-France en tant qu’intermédiaire, qui favorise la connectivité entre les différents acteurs du développement économique. Il explique : « Mon travail consiste à mettre en relation et fédérer des TPE/PME, des grandes entreprises et les acteurs du développement économique afin qu’ils fassent réseau sur un territoire donné ».

À noter que la CCI Paris Île-de-France se tourne davantage vers l’animation, la mise en réseau des start-up et des entreprises innovantes. Karim Benthami souligne d’ailleurs que depuis 2020, la CCI, au-delà de l’accompagnement qu’elle réalise pour les PME/TPE, a mis en place une offre dédiée aux start-up leur proposant des accompagnements spécifiques et des événements axés sur le développement des compétences, la connexion, et le partage d’expérience. L’appel à candidatures pour VivaTech est donc un parfait exemple qui illustre cette volonté.

VivaTech, une vitrine exceptionnelle

VivaTech se définit comme l’un des deux plus grands salons mondiaux qui soutient l’innovation. Il se positionne alors aux côtés du CES à Las Vegas. Il s’inscrit comme un événement majeur à ne pas manquer pour réussir son insertion dans le secteur de la tech. Karim Benthami rappelle d’ailleurs l’engagement continu de la CCI Paris Île-de-France au sein de cet événement : « En tant qu’acteur clé du développement économique en Île-de-France, la CCI se doit évidemment d’être présente à VivaTech et nous le sommes depuis la création du salon. Les premières années, nous mettions en avant certaines entreprises que nous avions accompagnées. Depuis deux ans, nous avons mis en place un véritable appel à candidatures ouvert à l’ensemble des entreprises franciliennes. »

Karim Benthami poursuit : « Les start-up peuvent candidater quelque soit leur degré de maturation. Nous voulons donner leur chance à des structures, même early stage, pour lesquelles l’apport de VivaTech sera plus conséquent. C’est notre pari, notre force : nous regardons le potentiel de l’entreprise et de son dirigeant et sommes là pour les accompagner. »

Processus de sélection

Les critères de sélection, eux, mettent l’accent sur le caractère innovant de la solution proposée. « La base naturellement c’est le caractère innovant de la solution. On va juger aussi le potentiel de développement de l’entreprise (produit, service, positionnement et pertinence du marché), la constitution de l’équipe et sa capacité à délivrer, et la stratégie retenue par le CEO (business model, potentiel de vente, financement, feuille de route, ambition) »

Sur le processus de sélection, Karim Benthami précise : « Des conseillers experts de la CCI vont analyser l’ensemble des candidatures, nous espérons en recevoir 300. » Après analyse, les 60 meilleurs auront l’opportunité de pitcher leur projet devant un jury composé de partenaires experts de l’innovation. « Pitcher devant des professionnels de l’innovation est toujours opportun pour de jeunes entreprises, cela leur permet d’évoluer et de créer de nouvelles connexions professionnelles », ajoute-t-il.

Qu’est-ce qui attend les vainqueurs ?

Les lauréats bénéficieront ainsi d’une place sur le stand de la CCI Paris Île-de-France pour une journée d’exposition, d’un espace digital sur la plate-forme Web de VivaTech pour présenter leur activité et accéder à des outils de networking, et de 4 pass « exposant » pour les 4 journées de salon.

Ce challenge s’inscrit alors comme un tremplin pour les start-up et PME, Karim Benthami conclut en encourageant les plus petites structures à participer à cet appel à candidatures. Alors si vous vous sentez concerné, il est encore temps de candidater !

Candidatez ici.