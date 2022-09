Temps de lecture estimé : 3 minutes

La fin de son monde a révélé une grande capacité à oser et à rebondir

Julia Cattin cheffe d’entreprise ? Pas même en rêve. Malgré la fibre familiale avec des grands-parents et des parents entrepreneurs. Elle visait davantage les ONG et préparait un master de macroéconomie à Milan. La mort de son père, Roland Cattin, en 2014, alors qu’elle n’a que 26 ans, va profondément modifier ses projets. Face à sa « page blanche », elle reprend Momentum, le groupe industriel créé par son père, et lui donne un nouveau souffle. Voilà un rebond magistral et pas si rare…

Le défi était tout simplement énorme. Quand la nouvelle dirigeante reprend les rênes, elle découvre qu’une procédure de sauvegarde est en cours, que l’Urssaf a assigné l’entreprise et que l’une des banques a déjà activé sa caution. Son père avait en fait développé deux activités au sein de Momentum : en 1986, avec le soutien de Jean Beyl connu pour les fixations de ski Look, il lance Time Sport, célèbre marque de vélos de course et de pédales automatiques adoptées par des champions comme Laurent Fignon, Greg Lemond, Miguel Indurain, comme Tom Boonen et Julien Absalon. Toujours en 1986, il rachète la société Fimm fondée par la famille Alaux et plus tard, au début des années 2000, Manuvit, toutes deux spécialisées dans la conception et fabrication en France de matériel de manutention.

L’audace ne paie pas toujours

Fimm se développe bien, mais son activité « vélo » connaît des déraillements. Après de très belles victoires qui feront de Time une marque reconnue dans le monde du cyclisme, la marque à son tour rencontre des difficultés notamment sur son activité de fabrication de cadres en carbone À la fin des années 1980, la plupart des fabricants misent sur du carbone made in Asia. Battant, Roland Cattin maintient son activité en France. Les cadres Time utilisent une technologie de pointe, le Resin Transfer Molding dit RTM qui s’oppose à la technologie du préimprégné, précisions pour les connaisseur·ses. Mais la technologie trop coûteuse qui répond à un marché de niche prive l’entreprise de parrainages des équipes en compétition. C’est pourtant cette présence qui avait contribué à rendre la marque si célèbre.

Tout assumer, puis tout réinventer

Sa famille, à commencer par sa fille, n’a cependant pas idée des difficultés que Roland Cattin traverse. Comme beaucoup de patrons de PME, il les tait « pour ne pas embêter ses proches avec tout ça ». Il n’avait d’ailleurs pas encore préparé sa succession. Sa femme s’impliquait dans sa propre activité entrepreneuriale dans le commerce de détail et ses deux filles avaient choisi d’autres voies pour leurs études et leur avenir professionnel (la macro-économie pour Julia, les arts pour sa sœur). Roland Cattin succombe à une crise cardiaque sans doute liée à son combat. L’heure de la remise à plat est venue.

Julia Cattin décide du jour au lendemain de reprendre le flambeau. Et ses premiers pas dans l’entrepreneuriat vont se révéler à la fois violents et formateurs. D’abord, rassurer les salarié·es, se plonger dans les documents financiers et le bilan, se rendre sur les sites du groupe : Île-de-France, Rhône-Alpes, Normandie, Bourgogne Franche-Comté mais aussi en Slovaquie et aux États-Unis où Time Sport s’est implanté. Elle s’appuie sur les membres de l’équipe de direction proches de son père et sur son oncle, ancien chef d’entreprise.

Mais l’entreprise sans plus de trésorerie, il faut vendre Time Sport, seule solution pour éviter redressement et liquidation. Julia bataille pour que la dette soit reprise, au moins en partie. Elle apprend à côtoyer et à travailler avec les administrateurs judiciaires, avocats, services fiscaux… Finalement, Rossignol rachète la marque en 2016.

« Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,quand on touche le fond, on accède à un nouvel espace. Ne plus avoir rien à perdre nous libère de nos craintes et tout devient possible, on se sent libre. »

Une page blanche pour exprimer l’audace

En parallèle, la nouvelle patronne s’investit beaucoup dans Fimm pour pérenniser l’activité. Elle est soutenue par Bpifrance dans le cadre de son programme « accélérateur de PME » en Bourgogne Franche-Comté. Aujourd’hui, la confiance est restaurée, le groupe se porte plutôt bien et Julia Cattin prépare ses plans de développement pour l’avenir.

Ce plongeon directement dans le grand bain a aguerri l’héritière. Elle a découvert qu’elle savait oser. « Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, quand on touche le fond, on accède à un nouvel espace. Ne plus avoir rien à perdre nous libère de nos craintes et tout devient possible, on se sent libre. »

Ce qu’elle retient huit ans après ? Qu’elle a besoin de se mettre en danger pour exprimer son audace. Elle reste vigilante bien sûr, mais les aléas de l’entrepreneuriat ne lui font aucunement peur. Après tout, Julia a traversé ce que beaucoup d’entrepreneur·ses redoutent avant même de se lancer – et elle s’en est particulièrement bien relevée.

C’est l’heure pour elle de partager ses retours d’expérience. Connectée à ses pairs, entre autres via les Rebondisseurs Français, elle anticipe d’éventuels prochains remous. Le déclenchement de la guerre en Ukraine et les incertitudes sanitaires montrent que lerisque survient à tout moment, sans préparation possible. L’important, c’est de continuer à oser et de rebondir si la situation l’exige.

Claire Flin

Ce qu’en disent Les Rebondisseurs Français : association partenaire d’Ecoréseau Business

Toute en modestie, Julia Cattin, qui ne s’était pas pensée cheffe d’entreprise, exprime toute sa dimension à la tête de Momentum, qui plus est dans un secteur peu féminisé. Elle est de ces précieux rôles modèles qui montrent le potentiel de l’entrepreneuriat pour les femmes et la valeur créée par le rebond.