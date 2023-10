Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Forum Franchise se déroulera le 12 octobre au Centre de Congrès de Lyon entre 9 h 30 et 17 heures, et ÉcoRéseau Business est partenaire de l’événement. Par Régis Poly, vice-président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

La franchise a toujours le vent en poupe ! Le 12 octobre, place à une nouvelle édition du Forum Franchise, deuxième événement dédié à la franchise en France. Plus de 160 enseignes régionales, nationales ou internationales présenteront leur concept et les conditions d’accès à leur réseau auprès de porteurs de projet en franchise. Tous les secteurs d’activité sont représentés : restauration, alimentaire, commerce spécialisé, service à la personne… et bien d’autres !

La franchise, un modèle qui séduit encore et toujours

Le contexte n’est pas simple : tensions sur les prix de l’énergie, sur le pouvoir d’achat, sur certaines filières de commerce… Malgré ces défis, la franchise reste un modèle fort et résilient, et demeure un secteur en pleine croissance ! En témoignent les chiffres de la Fédération Française de la Franchise : entre 2021 et 2022, malgré une hausse très légère du nombre de réseaux de franchise, (+0,4 %), le nombre de points de vente a augmenté de manière significative, avec une hausse de presque 7 % en France. Ce dynamisme est encore plus révélateur si l’on considère le chiffre d’affaires global généré par les entreprises franchisées. En progression depuis les années 1990 (année 2020 exclue), il atteint les 76,6 milliards en 2022, soit une progression de 11,4 % par rapport à 2021. Le succès de ce modèle s’explique notamment par la sécurité qu’il apporte aux entrepreneurs. S’appuyer sur un modèle éprouvé permet de se lancer dans l’entrepreneuriat en minimisant les risques, et en bénéficiant d’un accompagnement à chaque étape de son projet.

Accompagner, c’est aussi le sens de notre salon ! Grâce notamment aux experts CCI, aux partenaires ou aux enseignes elles-mêmes, les porteurs de projet sont guidés de A à Z, de la mise en relation avec un concept leur correspondant, à la recherche du lieu et l’ouverture du point de vente.

Enfin, pour tous les franchiseurs et les franchisés qui ont besoin d’établir un DPI (document d’information précontractuel) ou de développer un projet, la CCI met à disposition son Enquête consommateurs « CCI Data Conso », qui analyse plus de 45 produits et 400 000 tickets de caisse. C’est un outil précieux d’aide à la décision, qui rassemble un nombre important de données marchés.

Déjà 15 ans !

Depuis sa création au cœur du palais de la bourse en 2008, le salon a changé deux fois de lieu pour accueillir toujours plus de visiteurs et d’exposants. En 2022, nous avons accueilli 165 exposants et plus de 1 800 participants. Cette année, ce sont plus de 2 000 visiteurs qui sont attendus !

Pour ses 15 ans, le Forum Franchise réserve quelques nouveautés. En plus des conférences et ateliers, nous avons mis en place un temps dédié aux franchiseurs pour « pitcher » leur concept. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Lyon-Rhône rejoint également nos nombreux partenaires, et accueillera sur son stand les artisans qui souhaitent se lancer en franchise !

Si vous avez un projet, nos équipes vous attendent sur le Forum Franchise, avec toutes les expertises nécessaires. Rencontrez des enseignes qui souhaitent se développer sur le territoire, échangez avec des experts pour bénéficier de conseils personnalisés et informez-vous sur le monde de la franchise grâce aux conférences et ateliers ! Franchissez le cap…

Infos pratiques

Quand ? jeudi 12 octobre, de 9h30 à 17h00

Où ? Centre de Congrès de Lyon – 50, quai Charles de Gaulle Lyon 6e

Accès gratuit sur inscription : ici

Site Internet : https://www.lyon-franchise.com/