Temps de lecture constaté 3’

Qui ? Toolib

Quoi ? Une application pour recenser et proposer des logements et des outils du quotidien adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap

Dans la famille des entreprises à impact social et pionnier en leur domaine, je demande Toolib. La jeune plate-forme, lancée en juin dernier par trois amis d’enfance, se positionne comme le premier outil d’échange multi-services entre particuliers en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Une idée qui part d’un constat simple : le cruel manque d’informations et d’assurances d’adaptabilité que subissent les personnes handicapées souhaitant réserver un logement. Au sein d’un secteur en plein essor, Toolib est déjà reconnu par l’État comme une solution d’utilité sociale.

À l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’heure est à la découverte des nouveaux outils d’intégration pour les personnes en situation de handicap. Parmi les jeunes pousses du secteur, Toolib propose une plate-forme d’entraide multi-services pour faciliter la mobilité et les loisirs de ses utilisateurs en proposant des logements 100 % accessibles et adaptés à leurs besoins.

À l’origine de l’entreprise en 2018, trois cofondateurs : Guillaume, ancien ingénieur informaticien, Vincent, ancien chargé de réinsertion socio-professionnelle pour les personnes en situation de handicap et Davy, spécialiste des supports clients. L’aventure part d’un constat simple, que résume Guillaume Boulaton, co-fondateur et PDG de Toolib : « Notre ambition est d’aider les personnes handicapées à sortir facilement de leur bulle de confort, qui correspond à l’environnement autour de soi et chez soi où l’on dispose de matériel et d’outils adaptés à nos besoins. Problème, dès qu’il s’agit de partir en vacances et de réserver un logement, il était très compliqué pour les personnes en situation de handicap de trouver des logements adaptés à leurs besoins. » Autrement dit, il n’existait pas de solution ou de plate-forme complète et adaptée à la demande, malgré l’existence de quelques sites de recensement de logement « accessibles ». « Nous insistons sur la différence entre accessible et adapté. Souvent, il n’y a pas de photos ou d’avis médical pour prouver et évaluer l’accessibilité des logements », ajoute Guillaume Boulaton.

Expérience 100 % inclusive

Sur l’application Toolib, disponible depuis juin dernier après un lancement repoussé par les confinements (déjà 40 000 visites individuelles et 1 600 « Toolibeurs »), le sourcing est de fait très exigeant. Avant toute inscription de logement, des ergothérapeutes valident ou non les différentes informations, demandent des précisions ou des photographies, puis valident ou non l’inscription. « Ensuite, notre algorithme unique analyse chaque pièce du logement, chaque outil adapté et validé, pour déterminer à quels utilisateurs et à quels types de handicap correspond le logement. De façon à présenter à nos utilisateurs exclusivement des biens adaptés à leurs besoins, en fonction des informations qu’ils nous auront transmis », explique le président de Toolib.

Avec innovation et solidarité pour maitre mot, Toolib développe ainsi une plate-forme d’entraide collaborative, qui réunit tous types de services indispensables pour organiser une sortie ou un voyage en autonomie, personnel ou professionnel. Mais aussi pour faciliter à terme le quotidien en général, comme l’explique le co-fondateur : « Notre, plate-forme est modulaire et pensée pour être enrichie au fur et à mesure. Le premier module que nous avons ajouté il y a quelques mois est donc le logement. Mais nous avons conscience que nous ne pouvons pas apporter qu’une réponse partielle au handicap. L’handicap c’est de répondre au quatre grands piliers qui sont logement, matériel, services et véhicules. »

Pour l’heure, le modèle économique est simple : l’inscription et l’utilisation de l’application sont gratuites, et Toolib se dégage une commission qui s’ajoute au prix de base du logement recensé (un logement loué à 100 euros sera ainsi par exemple directement affiché à 115 euros).

Entreprise sociale et solidaire

Après avoir consacré les premiers mois après le lancement de son application au logement (500 logements sont recensés aujourd’hui et le nombre grandit à vue d’œil), l’année 2022 sera celle du matériel pour Toolib. Il s’agit notamment de recenser tout le matériel adapté disponible dans les logements présentés sur la plate-forme. Dans l’optique de développement, la jeune pousse peut compter sur un soutien de poids, et pas des moindres : Toolib a été intégré à la stratégie interministérielle pour le sport et le handicap sur la période 2020-2024. Une sacrée reconnaissance et un sacré soutien pour une toute jeune entreprise, preuve du besoin criant auquel répond Toolib et du manque d’acteurs du genre. Aussi, Toolib assume pleinement son statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS), et est reconnue à ce titre comme une Esus (Entreprise solidaire d’utilité sociale).

« Cet impact social c’est ce qui nous motive au quotidien, l’ambition première c’est vraiment d’aider les personnes en situation de handicap à vivre une vie normale et, parfois, à sortir de l’isolement. C’est cette ambition sociale qui fédère notre équipe au quotidien », assure Guillaume Boulaton. Et cette démarche plait et fédère déjà autour de Toolib. Outre le soutien des pouvoirs publics et des différents ministères, plusieurs investisseurs de l’ESS misent sur l’entreprise. Et, avis aux autres co-financeurs potentiels, Toolib entame actuellement sa première levée de fonds et procède à l’ouverture de son capital, à la recherche d’autres partenaires pour pérenniser son aventure solidaire.

ABA