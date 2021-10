Sloli, des jeux durables pour découvrir la nature et l’environnement

Temps de lecture constaté 2’

Qui ? Sloli

Quoi ? Une marque de jeux made in France et responsables pour parler aux enfants de la nature et des grands enjeux environnementaux

La nature est l’affaire de toutes et tous. Et la sensibilisation vis-à-vis de sa protection et des enjeux environnementaux ne devrait plus être une option. Pour familiariser les enfants à la préservation de la nature, la bonne pédagogie peut passer par des lectures consacrées au sujet, mais aussi par des activités qui mêlent ludisme et éducation écologique. La jeune pousse française Sloli, fondée en 2019, développe des jeux pour parler de la nature en s’amusant, dans une démarche zéro déchet.

« On apprend beaucoup mieux en jouant, c’est indéniable, et cela permet d’ancrer les valeurs de la préservation de la nature de façon plus durable », affirme François Xavier Poulain, co-fondateur de Sloli, une toute jeune marque française de jeux dédiés à un apprentissage ludique des grands enjeux environnementaux. Car quoi de mieux après tout qu’une activité prisée par les enfants pour leur inculquer les principes, les connaissances et les valeurs indispensables pour orienter les nouvelles générations vers une société plus durable et responsable ? C’est cette conviction qui pousse Morgane de Villers et François-Xavier Poulain, deux anciens collègues au sein d’un grand groupe, à créer Sloli en 2019. La formule : des jeux made in France (à 100 %), en matières saines et écologiques pour découvrir la nature et l’environnement en jouant en famille. Le tout via une entreprise de l’Economie sociale et solidaire (ESS).

Durable sur le fond, durable sur la forme

« Nous avions l’envie de proposer une offre de jeux consacrée aux enjeux environnementaux et également durable. L’industrie des jeux et jouets produit énormément de déchets et pollue massivement », explique Morgane de Villers, la co-fondatrice. Et pour cause : avec 75 000 tonnes de déchets par an et 30 millions de boîtes de jeux vendues en France en 2020, l’industrie des jeux et jouets est loin de satisfaire aux enjeux de l’urgence climatique. D’autant plus que 95 % des jeux vendus en France sont produits à l’étranger. Pour associer la sensibilisation des enfants à une démarche responsable, Sloli a fait le choix de matières durables (bois massif, papier recyclé, encres végétales), d’une démarche zéro déchet (pochons en tissu recyclé, expédition dans des cartons de récup…) et d’une production à 100 % française. « Nous sommes durables sur le fond et sur la forme, c’est une démarche neuve dans le marché du jeu et du jouet », résume François-Xavier, qui ajoute que « les jeux Sloli sont conçus pour durer contrairement à l’obsolescence programmée de beaucoup de jouets ».

La sensibilisation pour maitre mot

Pour mener à bien son objectif de sensibilisation à l’écologie, les deux co-fondateurs de la marque de jeux se sont attelés à réinventer des incontournables du jeu de table. Le jeu de l’oie devient « La rando de l’escargot », le jeu des petits chevaux devient « A petits pas », le jeu de quilles devient « Mission potager »… Sans oublier « Go les végétaux », pour se familiariser avec les fruits et légumes de saison, « Mission océan », pour découvrir les océans et les nettoyer de leurs déchets, ou encore Sovanimo, un jeu de rapidité et de mémoire pour découvrir les animaux sauvages. Au programme, pédagogie et sensibilisation, mais surtout activités ludiques et familiales, comme le résume Morgane de Villers : « L’idée c’est de permettre à enfants et parents de jouer ensemble, pour éveiller les plus jeunes mais aussi réapprendre certaines informations sur la nature aux plus grands. » En deux, la gamme de Sloli s’est enrichie de 8 jeux de société ainsi que 4 carnets nature et 2 livres pour découvrir l’environnement par la lecture. « Nos jeux sont pédagogiques mais avant tout ludiques et agréables. Il s’agit de ne surtout pas être rébarbatif ou moralisateur », se félicite François-Xavier Poulain. Sensibiliser par des activités ludiques et rassembleuses, la formule est toute trouvée. Avis aux parents : les jeux pour enfants servent aussi à cela ! Et la nature n’attend pas.

ABA