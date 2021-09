Goji, votre application de coaching environnemental

Temps de lecture constaté 2’

Qui ? Goji

Quoi ? Une application de coaching pour adopter des pratiques éco-responsables et favoriser la transition écologique

Chacun peut (et doit ?) participer à la transition écologique globale. La somme des gestes et des bonnes pratiques individuelles a un impact sur lequel il faudra compter pour répondre à l’urgence environnementale. C’est de cette conviction qu’est né le projet Goji, une application mobile de coaching environnemental au quotidien. Pour financer et accélérer son développement, la jeune pousse mène une campagne de financement participatif sur Ulule jusqu’au 13 octobre prochain (à retrouver ici).

« Je n’étais pas une militante engagée pour l’environnement mais j’ai néanmoins pris conscience de l’importance de l’enjeu environnemental. Je souhaitais apporter ma pierre à l’édifice de la transition écologique », lance Anne-Laure De Clercq, co-fondatrice et CEO de Goji. Une volonté de participer à la transition qui, couplée au constat du manque d’un guide, d’un accompagnement au quotidien qui motive les utilisateur·rices à changer leurs habitudes, aboutie à la naissance du projet il y a deux ans. « Après une étude de marché, j’ai constaté que 87 % des Français·es ont conscience de l’urgence environnementale mais que parmi eux·elles, 67 % ne savent pas comment s’y prendre pour modifier leurs habitudes au quotidien. C’est de là qu’est née l’idée de Goji, un coach environnemental sous forme d’application mobile », ajoute la jeune entrepreneure.

Les objectifs de Goji – dont le nom fait écho à la graine de goji qui nécessite très peu d’eau pour se développer et présente de nombreux bienfaits pour la santé – sont clairs et assumés : participer à la transition en incitant le plus de personnes possibles à faire évoluer leurs pratiques quotidiennes et à adopter toujours plus de geste éco-responsables. Le tout via un outil numérique « fun et sympa d’utilisation qui veut rendre l’éco-responsabilité accessible et agréable ».

Accélérer la transition

La version 1 de l’application sortie fin janvier 2021, pensée pour tester le concept, compte pour l’heure quelque 2 000 utilisateur·rices. À court terme, et dans la foulée de la campagne de financement participatif sur Ulule active jusqu’au 13 octobre, le premier objectif est de lancer une version 2 de l’application, complète et personnalisable. En attendant une version 3 à l’horizon 2022 qui comportera déjà un système d’abonnement (Goji premium). « Il y a différents objectifs selon les fonds que nous parviendront à lever, explique la fondatrice de Goji, le plus urgent est d’aboutir à une version qui nous permettra de déclencher la machine de marketing et d’acquisition des utilisateur·rices ». Et pour cause, le projet s’est fait discret depuis le début de l’année, concentré sur la validation de son concept. Goji est désormais prêt à passer la seconde.

Coach environnemental personnalisé

Anne-Laure De Clercq mesure l’ampleur du défi : « La problématique qu’on cherche à résoudre c’est de trouver les bonnes fonctionnalités pour inciter la majorité de la population à changer leurs habitudes. Ce genre d’applications sont connues par les personnes déjà engagées, mais moins par le grand public et la majeure partie de la population, qui constitue notre cible ». Pour toucher le plus de personnes possibles, Goji repose sur un fonctionnement simple : « Comme un coach sportif, l’application va motiver et proposer des éco-gestes et des actions positives divisés par moments clés du quotidien (travail, maison, déplacement…). » À chaque utilisateur·rice son rythme et son niveau d’engagement. L’objectif : faire monter en niveau chaque personne en améliorant ses pratiques petit à petit. Là réside le cœur du projet Goji, comme l’exprime sa fondatrice : « Si l’on parvient à faire évoluer la majeure partie de la population, l’impact sur les entreprises et les politiques sera direct et considérable. C’est pour cela que nous avons choisi de nous concentrer sur les individus et de travailler complètement en B to C. »

Inciter tout un chacun à apporter sa propre pierre à l’édifice de la transition écologique en démultipliant les gestes et les efforts individuels – sans pour autant brusquer les individus – c’est le joli défi que se lance Goji.

Adam Belghiti Alaoui