Temps de lecture constaté 1’45

Qui ? Aircall

Quoi ? Un spécialiste de la téléphonie pour entreprise dans le cloud

2021 est décidément un excellent cru pour le club des licornes françaises. La dernière jeune pousse à dépasser le milliard de dollars de valorisation se nomme Aircall. L’entreprise doit son succès à la téléphonie dans le cloud. Et à sa solution qui permet de se passer d’un terminal téléphonique, en acheminant les appels grâce à une application.

Elles sont donc désormais seize, seize entreprises françaises qui pèsent plus d’un milliard de dollars. Aircall, la dernière licorne tricolore en date, a le vent dans le dos et sort d’une année 2020 exceptionnelle (63 % de croissance). La start-up fonce vers les sommets, et sort gagnant de la crise de la covid. L’aventure Aircall a commencé en 2014, avec l’ambition de proposer des solutions pour dépasser certains usages « archaïques ». Le concept : acheminer tous les appels entrants grâce à une application qui les dirige vers l’ordinateur ou le téléphone portable des salarié·es. Autrement dit, plus besoin de terminal téléphonique. Ce fonctionnement facilite non seulement la très importante gestion des flux d’appels, et permet surtout aux entreprises d’adopter une analyse plus fine de leurs communications avec leurs interlocuteur·rices ou client·es. L’archivage est prévu sous forme de texte, avec un décryptage permettant de dégager les points essentiels de l’appel grâce à le détection de mots-clés. « Ce qu’on permet aux entreprises c’est d’améliorer leur communication, leurs interactions, en se substituant aux opérateurs traditionnels de téléphonies », résume Jonathan Anguelov, co-fondateur de Aircall.

Levée de fonds XXL

Aircall est parvenu à son statut de licorne grâce à une levée de fonds qui a fait de l’entreprise un véritable lourd dans le secteur de la téléphonie. La start-up est parvenue à un tour de table de 120 millions de dollars, comme annoncé par communiqué ce mercredi 23 juin. Une manne financière qui permet à Aircall de faire un bond considérable, porté également par la réussite internationale de la jeune pousse, présente à Sydney, New York et Paris. L’offre téléphonie d’Aircall séduit toujours plus d’entreprises. Et pour cause, l’enseigne se déploie à travers toute une série de plateformes : HubSpot, Copper, Salesforce, Shopify, Slack, Microsoft Teams… Aircall a d’ores et déjà réussi son pari : raccorder le téléphone fixe, un appareil de l’ « ancien monde » aux appareils et outils numériques modernes. Grâce à cette nouvelle solution, les entreprises ont un meilleur aperçu de leurs interactions et de l’efficacité de leur personnel. La coordination des outils de communication et leur suivi est un atout de poids.

La croissance continue

En quelques années, la start-up a réussi son internationalisation : la France représente 15 % de son chiffre d’affaires, quand les Etats-Unis en représentent 30 %. Et ses ambitions restent intactes. Aircall compte déjà 450 salarié·es, et projette de recruter 150 nouveaux·lles collaborateur·rices cette année. Côté croissance, Aircall prévoit une nouvelle année en boulet de canon, et une croissance de 72 %. Rien que ça. Aircall joue désormais dans le cour des grands et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, salue une « belle aventure entrepreneuriale ». Qui ne fait que commencer.